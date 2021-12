अद्भुत भी अनोखा भी: शख्स ने कार के ऊपर पार्क कर दी अपनी गाड़ी, नहीं लगी 1 भी खरोंच

दुनिया में कई तरह की अद्भुत चीजें (Weird Videos) आपने देखी होगी. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनपर यकीन कर पाना मुश्किल है. ये चीजें वीडियो में कैद हो जाती हैं, इस कारण इनका सबूत मिल जाता है. लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं, जिन्हें स्मार्टनेस से बनाया जाता है. इनके वायरल होने की वजह इनकी स्मार्टनेस होती है. ऐसा ही एक स्मार्ट वीडियो (Smart Video) इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स ने कार के ऊपर ही अपनी कार पार्क कर दी.

वीडियो को एक सड़क के किनारे शूट किया गया. इसमें पहले आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक कार खड़ी थी. उसके आगे ही एक शख्स अपनी कार बैक कर रहा था. शख्स ने अचानक ही पहले से खड़ी कार के ऊपर अपनी कार पार्क कर दी. ये देख लोग हैरान हो गए. उन्हें तो ऐसा लगा कि नीचे खड़ी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई होगी. लेकिन जब किनारे से नीचे की कार की हालत दिखाई गई, तो लोगों की हैरानी और बढ़ गई.

दरअसल, नीचे खड़ी कार असल में कार की 3 D प्रिंटिंग थी. जो हां, जिस कार को आप रियल कार समझ रहे थे, वो कार की प्रिंट थी. इसे कुछ इस तरह ड्रा किया गया था कि साइड से वो रियल कार नजर आ रहा था. लेकिन जब साइड एंगल से देखा गया तो पता चला कि वो मात्र ड्राइंग थी. इस वीडियो को देख लोगों को काफी हैरानी हुई.

This is how you park one car on top of another 😎 #ViralVideo pic.twitter.com/d8cIn5uJ8r

— MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) December 23, 2021