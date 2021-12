स्वीडन में छुरी-कांटे के साथ परोसा गया देसी छोले-भटूरे, एक प्लेट की कीमत 1000 रुपये !

अगर आपके सामने भाप उड़ाता हुआ छोले और गर्मागर्म भटूरे (Most Loved Chhole-Bhature) आ जाएं, तो यकीन मानिए बिना भूख के भी आप एक प्लेट तो आराम से खा सकते हैं. अपने देश में हर ठेले-खोमचे पर (Desi Street Food) आपको ये डिश आराम से मिल जाएगी लेकिन विदेश में इसे ढूंढने में आपके पसीने छूट जाएंगे. अगर ये मिल भी गया तो कीमत जानकर (Man Pays 1000 For a plate of Chhole Bhature) आंखों से आंसू छलक जाएंगे.

एक ऐसे ही देसी आदमी को स्वीडन के स्टॉकहोम ( Stockholm, Sweden) में रहते हुए छोले-भटूरे खाने का ज़बरदस्त मन किया. मुंह में छोले-भटूरे का भारत वाला स्वाद लिए शख्स एक देसी रेस्टोरेंट (Indian Food in Foreign Restaurant) में फटाफट अपने लिए ऑर्डर प्लेस किया. फिर उसकी प्लेट में जो आया, उसकी पिक्चर इस शख्स ने सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर की, लोगों ने शेफ को जी भरके कोसा. ऐसा क्यों हुआ ये आप आगे पढ़िए.

फैंसी छोले-भटूरे ने आदमी को रुला दिया

Reddit पर अपनी कहानी इस शख्स ने शेयर करते हुए दो तस्वीरें भी साझा की हैं. इस तस्वीरों में एक बड़े और मोटे से भटूरे को काफी ठोस छोले के साथ सर्व किया गया है. सबसे अजीबोगरीब है इसका प्रेजेंटेशन. सबसे नीचे रखा गया है भटूरा, उसके ऊपर केक की तरह सजाया गया है छोले, जिस पर अच्छी मात्रा में सलाद लोड कर दिया गया है और सबसे ऊपर हरे धनिये का गुच्छा. हां, छोटे-भटूरे को खाने के लिए छुरी और कांटा भी रखा गया है. जिस शख्स को ये लंच मिला, उसे छोले-भटूरे की हालत देखकर घर की याद आई. हालांकि उसने इस मज़ाक के लिए 1000 रुपये भी खर्च किए.

लोगों ने शेफ को सुनाई खरी-खोटी

पोस्ट को देखकर लोग दंग रह गए और उन्होंने इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक शख्स ने लिखा है कि छोले-भटूरे की आत्मा मार दी गई है तो वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा शायद वे कचौरी बना रहे थे, जिसे उन्होंने बांधा भी नहीं. एक और यूज़र ने तो भटूरे को स्कॉर्च ब्राइट बता दिया. कई यूज़र्स ने तो सलाद की मात्रा छोले से ज्यादा होने पर भी नाराज़गी जताई.



खैर हज़ार रुपये वाले छोले-भटूरे खाकर इस शख्स ने जो रिव्यू दिया है, वो भी दुखी करने वाला है. उसने बताया है कि भटूरा मीठा और काफी मोटा था. जबकि छोटे में चने से ज्यादा पालक-पनीर था. न तो ठीक से मसाले थे न ही नमक मिर्च.

