गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारने के पैसे देता है पार्टनर, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप !

दुनिया अजीबोगरीब (Weird Relationship) तरह की सोच रखने वाले लोगों से बनी हुई है. ये सोच अगर उनके तक ही सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जब वे इसे सोशल मीडिया पर सबके सामने रख देते हैं, तो देखने-पढ़ने वाले चौंक जाते हैं. एक महिला ने अपने पार्टनर के (Girlfriend-Boyfriend Relationship) साथ रिश्तों (Man Gives £15 to Her Woman after Every Night) को लेकर ऐसा ही खुलासा किया और बताया कि उसका पार्टनर उसके साथ रात गुजारने के बाद हर बार उसे एक निश्चित रकम देता है.

महिला ने ये पोस्ट ऑनलाइन शेयरिंग (Online Sharing Site) साइट Reddit पर लोगों के साथ साझा की है. न तो महिला ने अपनी न ही अपने पार्टनर की पहचान ज़ाहिर करते हुए कहा है कि क्रिसमस के गिफ्ट्स (Presents for Christmas) को लेकर उनके बीच एक अलग ही डील चल रही है. अगर उनका रिश्ता कम रोमांटिक रहा, तो उन्हें इस बार क्रिसमस का गिफ्ट (Christmas Gifts) भी नहीं मिलेगा.

डील सुनकर उड़ जाएंगे तोते !

महिला ने लोगों ने अपने और पार्टनर के बीच की डील को साझा करते हुए बताया है कि उनका पार्टनर उनके साथ जितनी भी बार रोमांटिक रिलेशनशिप में जाता है, उतनी बार उसे 1500 रुपये दाता है. इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक डब्बा बना रखा है, जिसमें ये पैसे इकट्टा होते हैं. शर्त ये है कि ये पैसे जितने ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा गिफ्ट महिला को मिल सकेंगे. महिला ने अपनी पोस्ट के साथ जार की पिक्चर भी शेयर की है, जिसमें महिला ने कुछ गिफ्ट्स भर के पैसे इकट्ठा भी कर लिए हैं. महिला ने ये पोस्ट भले ही हल्के-फुल्के मूड में लिखा हो, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस ले लिया है.

सोशल मीडिया पर उड़ी धज्जियां

महिला की इस पोस्ट को देखने के बाद इसे किसी ने भी कूल नहीं कहा है. लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि ये बेहद बुरा है. एक यूज़र ने तो ये भी लिखा है कि वो अपनी पार्टनर को प्रॉस्टीट्यूट बना रहा है. एक अन्य यूज़र ने लिखा – ये बेकार का ख्याल है. ज्यादातर लोगों ने महिला के पार्टनर के बारे में उल्टे-सीधे कमेंट्स दिए हैं, हालांकि खुद महिला ने इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की है.

