विशालकाय अजगर के साथ मस्ती कर रहा था शख्स, Video देखकर खौफ में आ गए लोग!

Man Playing With Giant Python: सांपों का नाम सुनकर ही इंसान सिर से पांव तक कांप जाता है. अगर सामने छोटा-मोटा भी सांप आ जाए तो खौफ से इंसान की हालत खराब हो जाती है, ऐसे में अगर कोई आपको विशालकाय अजगर के साथ बड़े आराम से खेलता हुआ दिखाई दे, तो दंग होने लाज़मी है. ये सांप का विशाल रूप है, जो अपने ज़हर से नहीं बल्कि जकड़कर ऐसी दर्दनाक मौत देता है कि सोचकर ही रूह कांप जाती है.

दुनिया में एक से बढ़कर एक सांप हैं, जिनमें से कुछ खतरनाक और जहरीले हैं लेकिन अजगर का नाम अलग ही किस्म का खौफ भरने के लिए काफी है. सोशल मीडिया पर आजकल एक शख्स का बड़ा ही हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वो आराम से अजगर के साथ खेल रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सन्न रह जाएगा कि अगर अजगर का मूड ज़रा भी खराब हुआ तो इस शख्स का काम तमाम हो सकता है.

अजगर के साथ मज़े से खेल रहा है शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपने दोनों हाथों में दो विशालकाय अजगर का सिर पकड़े हुए हैं लेकिन अजगर को न ही गुस्सा आ रहा है और न ही वो उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है. एक सांप को भी देखकर लोग डर जाते हैं लेकिन शख्स के हाथ में इतने बड़े-बड़े सांपों को देख कर लोग हक्के-बक्के हैं. वैसे तो ये अजगर पालतू लग रहा है लेकिन अगर गलती से भी इसका दिमाग घूमा तो इस आदमी को लेने के देने पड़ सकते हैं. वैसे आपको बता दें कि विदेशों में बहुत से लोग अजगर को घर में पालते हैं.

