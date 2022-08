खुद 3 घंटे देर से दफ्तर पहुंचा शख्स, फिर पत्नी पर लगाया 'देर से जगाने' का इल्ज़ाम

Man Blames Wife for Everything : आपने अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जो अपनी गलती (Relatonship Issues) मानते ही नहीं हैं. जो चीज़ें उनसे गड़बड़ होती हैं, उसका भी ज़िम्मेदार वे दूसरे को ठहरा देते हैं. ऐसे लोगों के साथ रहना बेहद मुश्किल हो जाता है. एक महिला को अपने इसी स्वभाव के पति से इतनी शिकायत हुई कि उसने सोशल मीडिया पर लोगों को लापरवाह पति से जुड़ा एक किस्सा सुना दिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि पति ने खुद ऑफिस देर से पहुंचने का दोषी (Man Blames Wife for Getting Late at Work) भी अपनी पत्नी को ठहरा दिया.

वक्त अपने आपमें एक बड़ा टीचर है. अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो ये एक दिन आपको सबक सिखा देता है. महिला के पति को भी वक्त पर काम करने की आदत नहीं थी. जब वो एक रोज़ ऑफिस लेट पहुंचा तो उसने फ्तर में 3 घंटे लेट पहुंचने की वजह अपनी पत्नी को बताया और कहा कि अगर बीवी उसे जल्दी जगा देती तो वो वक्त पर पहुंच गया होता. ये बात सुनकर पत्नी का पारा आसमान पर चढ़ गया.

पति की लापरवाही से तंग महिला

महिला ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि उसके पति को वक्त पर कोई काम करने की आदत नहीं है. वो फ्लाइट छूटने से 20 मिनट पहले घर से एयरपोर्ट के लिए निकलता है. पहले तो पत्नी अलार्म बजने के बाद भी पति को जगाती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसने ऐसा करना छोड़ दिया है. जिन दिनों में उसे काम पर नहीं जाना होता, वो पति को खुद से उठने देती है. इसकी वजह से वो 1-2 घंटे लेट हो जाता है. महिला ने बताया कि अपनी छुट्टी के दिन वो उठकर काम करने लगी और अपने पति को नहीं जगाया, जिसकी वजह से वो एक दिन 3 घंटे लेट दफ्तर पहुंचा, जिसके बाद उसे ऑफिस से नोटिस मिल गया.

अपनी गलती पत्नी पर थोपी

महिला ने बताया कि इस नोटिस का ज़िम्मेदार भी पति ने उसे ही ठहरा दिया और कहा कि पत्नी को उसे जल्दी जगाना चाहिए था. पत्नी ने भी उसे सीधा जवाब दिया कि अपनी गलतियों और ज़िम्मेदार वो खुद ही है. इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लोगों ने कहा कि महिला ने ठीक किया क्योंकि वो एक वयस्क है और उसे खुद ही सोना-जागना चाहिए. एक अन्य यूज़र ने लिखा कि वो पत्नी है, उसकी मां नहीं. एक अन्य यूज़र का कहना था कि महिलाएं पति की मां बनने के लिए शादी नहीं करतीं, वे पार्टनर चाहती हैं, जो वयस्क हो.

