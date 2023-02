ऑनलाइन मंगाई थी किताब, आया कुछ और, साथ में लिखा-सॉरी, पढ़कर आप भी हो जाएंगे भावुक

कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाना इन दिनों बेहद आम है. इससे समय की बचत तो होती ही है, ले आने ले जाने का झंझट भी नहीं. साथ में, कई बार सामान भी दुकान के मुकाबले सस्‍ता मिल जाता है. हालांकि, अक्‍सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें आप मंगाते कुछ और हैं और मिल जाता कुछ और. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्‍हें लोग पसंद करते हैं. पर इस बार जो कहानी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्‍ट है. ट्विटर यूजर कशिश ने Amazon से एक किताब मंगवाई. पर उन्‍हें मिला कुछ और और वह भी सॉरी के साथ.

कशिश ने बताया कि उन्‍होंने अमेजन से एक किताब मंगवाई थी, लेकिन उसने जो किताब चुनी थी, उसके बदले उसे बच्चों की किताब ‘लुकिंग फॉर लड्डू’ भेज दी गई. पैकेट खोलने के बाद वह और भी हैरान रह गए . उसके साथ एक नोट था. इसमें उनसे माफी मांगी गई थी. नोट में लिखा था, हमारे पास वह किताब थी जिसे आपने ऑर्डर किया था लेकिन हम सिर्फ इस‍लिए उसे भेज नहीं पाए क्‍योंकि वह थोड़ी सी फट गई थी. अगर आप चाहें तो इस ऑर्डर को वापस कर सकते हैं लेकिन कृपा करके नेगेटिव रिमार्क मत दीजिएगा.

I ordered a certain book from Amazon but they sent me this random book called looking for laddoo along with this letter like bhai what is going on 😭😭😭 pic.twitter.com/90D19KIl9k

— Kashish (@kashflyy) February 21, 2023