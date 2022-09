पुल पर घोड़े का बच्चा फंस गया तो इंतज़ार करती रही मां, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़ कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. इसी कड़ी में इन दिनों एक घोड़े और उसके बच्चे का वीडियो लोग खासा शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो को देख कर आपकी आंखें नम हो जाएंगी. ऑनलाइन वायरल हुए इस वीडियो में एक शख्स ने पुल पर फंसे एक घोड़े के बच्चे को बचाया. खास बात ये है कि बछड़े की मां बच्चे के बाहर निकलने तक वहीं रुकी रही.

वायरल हो रहे इस वीडियो को उमर नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. 2 मिनट की क्लिप में, एक असहाय बछड़ा एक पुल पर फंस गया था, जो हिलने-डुलने में असमर्थ था. उसकी मां ने मदद की प्रतीक्षा की और अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा. कुछ ही देर में एक आदमी बछड़े को बचाने आया और उसे पकड़ने की कोशिश की. कुछ कोशिशों के बाद, बछड़े को बचा लिया गया और उस आदमी ने उसे वापस अपनी बाहों में ले लिया. इसके बाद घोड़ा वहां से आगे बढ़ा.

This baby horse was stuck on a bridge until a guy come along and refused to leave him there pic.twitter.com/XjYLdS23wa

— Omar (@Omar_pets0) September 28, 2022