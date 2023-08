Viral Video: ड्राइवर से की लूटपाट, फिर चाकू मारकर पुल से फरार हुआ शख्स! बुरे कर्म की तुरंत मिली सजा

इंसान जैसे कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा. बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, अच्छे कर्म करने से इंसान का भला होता है. ये सारी बातें आपने पहले ही सुन रखी होंगी, पर इनमें कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकई लागू होती हैं, इसके बारे में आपको शक होगा. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिमसें साफ पता चल रहा है कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है. इस वीडियो (Man fell from bridge viral video) के बारे में बताने से पहले हम ये साफ कर दें कि वीडियो के साथ किए गए दावे की न्यूज18 हिन्दी पुष्टि नहीं करता है.

ट्विटर अकाउंट @cctvidiots पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Instant karma video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स पुल (Man rob cab driver viral video) से नीचे कूदता नजर आ रहा है. पर सवाल ये उठ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा है, उसमें ये दावा किया गया है कि शख्स ने एक ऊबर कैब ड्राइवर से लूटपाट की है और फिर उसे चाकू भोंककर भागने लगा. भागने के लिए वो पुल से नीचे उतर कूद गया पर हादसे का शिकार हो गया. ये दावा कितना सही है ये तो नहीं पता, पर शख्स जितनी बुरी तरह से गिरा है, वो देखकर हैरानी हो रही है.

This guy robbed and stabbed an Uber driver then tried to escape on the highway. (Broke both legs, instant karma.) pic.twitter.com/oIQuw0gl1u

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) August 21, 2023