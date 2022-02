लड़के ने मंगेतर के लिए बनाया था 'गिफ्ट बैंक', जितनी बार झगड़ी, काटता रहा पैसे ...

दुनिया में एक से बढ़कर एक समझदार लोग हैं. एक ऐसे ही बुद्धिमान लड़के अपनी मंगेतर के साथ जो खेल कर दिया, वो सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे. दरअसल लड़के ने अपनी सगाई के बाद ही अपनी मंगेतर को वैलेंटाइन्स डे का गिफ्ट देने के लिए पैसे (Man Saved Money for Fiancee’s Gift ) अलग कर लिए थे. बस शर्त इतनी सी थी कि लड़की अगर उस पर भड़की तो वो इस गिफ्ट बैंक (Man Cuts Fiancee’s Gift every time she yelled) से कुछ पैसे काट लेगा. आप ही सोचिए साल के अंत में इस बैंक में कितने पैसे बचे होंगे !

ये दिलचस्प एक्सपेरिमेंट अमेरिका (United States News) के सैंटा पाउला (California, Santa Paula) में रहने वाले इसाक रैमिरेज़ (Issac Ramirez) नाम के शख्स ने किया था. उसने खुद टिकटॉक (TikTok) पर वैलेंटाइंस डे के बाद ये मज़ेदार घटना लोगों के साथ शेयर की है. इसाक की मंगेतर कैरोलिना फर्नांडीज़ (Carolina Fernandez) खुद भी उसकी इस प्लानिंग के बारे में जानकर दंग रह गई और उसे अपने झगड़ने पर अफसोस तो हुआ ही होगा.

हर बार चिल्लाते ही कट जाते थे 75 रुपये

@iisaac.ramirezz नाम के टिकटॉक अकाउंट से वीडियो साझा करते हुए इसाक ने सबसे पहले एक लिफाफा दिखाया है, जिस पर लिखा हुआ है -Valentine’s Day 2022. इसाक इसमें $360 यानि भारतीय मुद्रा में 27,000 रुपये रखता है, जो मंगेतर के गिफ्ट के लिए होते हैं. वो बताता है कि इस बैंक से वो हर बार 1 डॉलर यानि करीब 75 रुपये निकाल लेगा, अगर मंगेतर उस पर चिल्लाती है. थोड़े-थोड़े टाइम पर इस लिफाफे से एक-एक डॉलर निकलकर दूसरे लिफाफे में जाता रहा, यानि मंगेतर से उसका झगड़ा हुआ या फिर वो उस पर चिल्लाई.

ये भी पढ़ें- साढ़े 3 करोड़ में बिक रहा है माचिस के डिब्बे जैसा घर, सोने के लिए नहीं है बिस्तर भी !

आखिरकार कितने पैसे बचे ?

दिलचस्प बात तो ये है कि इसाक ने जहां शुरुआत में 27000 रुपये रखे थे, वहीं वैलेंटाइन डे तक लिफाफे में सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये ही बचे. बात साफ है लड़की ने 24000 रुपये सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि वो अपने मंगेतर से ज्यादातर वक्त झगड़ती रही. कहां उसे एक शानदार गिफ्ट मिल सकता था लेकिन उसे सिर्फ फूल और चॉकलेट्स ही मिले. लोगों ने इसाक के इस प्लान को अच्छा बताते हुए कहा है कि उसे अपनी मंगेतर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साल में 320 दिन सिर्फ उस पर चिल्लाती रही. हालांकि इसाक ने बताया है कि ये सबकुछ मज़ाक में किया गया था और वो अपने मंगेतर के साथ खुश है.

Tags: Relationship, Viral news, Weird news