सोशल मीडिया में जानवरों से जुडे वीडियोज खूब वायरल होते हैं. अगर वह पालतू जानवर है तो तुरंत ही लोग उसे देखना चाहते हैं. इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ट्विटर पर वायरल हो रहे एक वीडियो की. इसमें एक कछुआ समुद्र के किनारे बीच पर तपती धूप में उल्‍टे पांव फंसा हुआ नजर आ रहा है. वह निकल नहीं पा रहा है. ऊपर से तेज धूप उसकी जान लेने पर आमादा है. इसी बीच 2 शख्‍स आ जाते हैं. वह मिट्टी खोदकर पहले तो उसके पांव निकालते हैं. फ‍िर उसे बाहर कर देते हैं और समुद्र के पानी के पास ले जाकर छोड़ देते हैं. वह आसानी से पानी में जाकर तैरने लगता है.

ट्व‍िटर पर @pubity एकाउंट से इसे शेयर किया गया है. अब तक 23 हजार से ज्‍यादा लोग इसे देख चुके हैं. करीब 500 लोगों ने लाइक किया है. इंटरनेट यूजर्स दोनों की हिम्‍मत और दर‍ियादिली की दाद दे रहे हैं. आपको बता दें कि पानी में रहने वाले कछुए ज्‍यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते. अगर धूप हो और वे उल्‍टे हों तब तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है. जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है.

Man saves sea turtle that was stuck upside down in the hot sun pic.twitter.com/SJLkuTuO72

— Pubity (@pubity) April 17, 2023