'शादी के लिए चाहिए देशभक्त लड़की', बेरोज़गार डेंटिस्ट का मैट्रीमोनियल विज्ञापन वायरल

अब लोग धीरे-धीरे शादी के कार्ड और विज्ञापनों (Viral Matrimonial Ad) में भी क्रिएटिविटी दिखाने लगे हैं. अब तक आपने शादी के कार्ड में पॉलिटिकल एजेंडा का प्रसार करने वाले उदाहरण देखे होंगे. आपको शादी के विज्ञापन (Bizarre Matrimonial Ad) में भी कुछ अजीबोगरीब डिमांड्स दिखाई दी होंगी. हालांकि आजकल खाना बनाना, गाना गाना और गोरे होने के साथ-साथ बेरोजगार लोग (Unemployed Man Wants Working Bride) भी वर्किंग लड़कियों की डिमांड कर रहे हैं. इतना कम था, जो अब बिहार के एक शख्स को देशभक्त पत्नी (Man Wants Patriotic Bride) चाहिए.

शादी के विज्ञापनों (Some Strange Matrimonial Ad) को देखकर तो कई बार ऐसा लगता है कि दुल्हन नहीं बुफे में डिशेज़ चुनी जा रही हैं. बिहार के एक शख्स ने भी अपनी शादी के विज्ञापन में इतना कुछ लिख दिया, कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस शख्स ने लड़की के रंग-रूप से लेकर ये भी बता डाला है कि लड़की का देशभक्त होना बेहद ज़रूरी है, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो.

खुद बेरोजगार, बीवी चाहिए कामकाजी और देशभक्त

शादी के इस विज्ञापन डॉक्टर अभिनव कुमार की ओर से पोस्ट किया गया है. वे खुद बिहार से हैं और उन्होंने विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा है कि वे फिलहाल बेरोज़गार हैं. इसके बाद उनकी दुल्हन के गुणों की फेहरिस्त शुरू हो जाती है. विज्ञापन के मुताबिक -‘लड़की बहुत गोरी, सुंदर वफादार, साहसी और अमीर होनी चाहिए. लड़की को बच्चे पालने में एक्सपर्ट होना चाहिए .’ इसके बाद कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है कि – लड़की बेहद देशभक्त हो और उसे देश की फौज और स्पोर्ट्स की क्षमता को बढ़ाने की तमन्ना हो. आप खुद ही ये ऐड देख लीजिए.

लोगों ने कहा – क्या है ये ?

जब से ये विज्ञापन इंटरनेट पर आया है, लोगों का मज़ेदार रिएक्शन आ रहा है. हालांकि इस आदमी की इच्छा पर किसी को भी हंसी नहीं आ रही है, बल्कि लोग उसे खरी-खोटी सुना रहे हैं.

Somehow I could sense a delusional psychiatric disorder here! But Yeah “presently unemployed is kind a deal breaker here😉. https://t.co/n3Zwac8WnU — Dr Priti MD🇮🇳 (प्रिति) (@priti899) March 31, 2022

एक यूज़र ने लिखा, जो खुद एक डॉक्टर है, वो अपने दिमाग की बीमारी को थोड़ा तो पहचान सकता है.

That’s too many requirements for someone who’s unemployed https://t.co/xOigNKOm5b — 🇷🇺 (@RishiReformed) March 30, 2022

” Extremist but compassionate” took me out https://t.co/DdD84ruT7F — アドラッシュ (@_Battinson_) March 30, 2022

एक अन्य यूज़र ने लिखा – ये एक बेरोज़गार आदमी के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया.

ज्यादातर लोगों ने इस आदमी की ढेर सारी ज़रूरतों को लेकर हैरानी ज़ाहिर की है और कहा है ये आदमी ही किसी और दुनिया से आया है.

