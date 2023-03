...तो ब्रेकअप हो गया, पुष्टि के लिए शख्स ने गर्लफ्रेंड को भेजा 'लेटर ऑफ क्लोजर', इंटरनेट पर आया रिएक्शन

किसी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद ब्रेकअप का फैसला करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है. अक्‍सर कहा जाता है कि ब्रेकअप के बाद दोनों को स्‍पष्‍ट हो जाना बेहद जरूरी है कि रिश्ता सच में खत्‍म हो गया. इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है. अगर हम स्‍पष्‍ट नहीं होते तो कई बार गिल्‍टी फ‍ील करते हैं. आक्रोश और खेद की भावनाएं हावी हो जाती हैं, जो जीवनभर के लिए घाव बन जाती हैं. सीधे शब्‍दों में कहें तो यह बिल्‍कुल साफ-साफ हो जाना चाहिए कि भाई अब फ‍िर हम साथ नहीं रह सकते और जो कुछ भी था, वह खत्‍म हो चुका है. आप जानकर हैरान होंगे कि एक शख्‍स ने अपने ब्रेकअप की पुष्टि के लिए गर्लफ्रेंड को ‘लेटर ऑफ क्लोजर’ भेज दिया. उस पर गर्लफ्रेंड से सिग्‍नेचर कहने को कहा ताकि आध‍िकार‍िक रूप से इसकी पुष्टि हो जाए कि रिश्ता सच में खत्‍म हो गया. यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ट्विटर पर वेलिन (@velin_s) नाम के यूजर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट के स्क्रीनशॉट के साथ-साथ अपनी ओर से लिखे गए पत्र को भी शेयर किया. वेलिन ने लिखा, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि हमें अपने रिश्ते पर फ‍िर से विचार करना चाह‍िए. दोनों ने बात की और रिश्ता खत्‍म हो गया. पर मुझे लगा कि इसे एक खूबसूरत मोड़ पर खत्‍म करना चाहिए, इसल‍िए मैंने उसे पत्र लिखा और हस्‍ताक्षर करने को कहा ताकि आध‍िकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाए. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, दोस्‍तों उसने हां कहा और अब यह रिश्ता आध‍िकार‍िक तौर पर खत्‍म हो गया…

