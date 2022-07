शख्स ने बॉस को मैसेज में लिखा Hey, हाथ से जाते-जाते बची नौकरी

आज के समय में कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं. घर से ही ऑनलाइन लोग आपस में जुड़े रहते हैं. बॉस और इम्प्लॉयी के बीच ज्यादातर बातचीत मैसेज के जरिये होती है. खासकर व्हाट्सएप (Whatsapp)बातचीत का मुख्य जरिया है. इसी के जरिये कर्मचारी और बॉस आपस में जुड़े रहते हैं और बातें करते हैं. लेकिन हमेशा बॉस को मैसेज भेजने से पहले आप क्या टाइप का रहे हैं, इसका ध्यान रखें. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक शख्स ने अपने बॉस के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसे देखने के बाद शायद पहले आपको लगेगा कि इसमें क्या गलत है? लेकिन आगे बॉस ने खुद ही बता दिया कि उसे मैसेज में क्या गलत लगा?

सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit) पर शख्स ने बॉस के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. ये स्क्रीशॉट देखते ही देखते वायरल हो गया. शख्स ने अपने बॉस को मैसेज में हाय लिख दिया था. यही उसकी गलती हो गई और इस एक हाय की वजह से उसका बॉस उससे नाराज हो गया. जी हां, एक हाय की वजह से शख्स की नौकरी जाते-जाते बची. शख्स ने लोगों के साथ इस कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो वायरल हो गया.

बॉस को लगी इंसल्ट

वायरल हुए इस बातचीत के स्क्रीनशॉट में शख्स और बॉस के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई दी. पहली नजर में ये बेहद नॉर्मल बातचीत लगेगी. बॉस ने अपने कर्मचारी से कुछ पूछा, जिसका जवाब उसने अगले दिन एक बेहद नॉर्मल ग्रीटिंग हाय यानी Hey लिखकर दिया. शख्स की पहचान बातचीत के आधार पर श्रेयस के नाम से हुई. उसने अपने बॉस को एक नार्मल Hey लिखकर भेजा था. इसे पढ़ने के बाद बॉस का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. उसने पलट कर कर्मचारी को एक अच्छा खासा मैसेज भेज दिया.



मिला ऐसा जवाब

श्रेयस के Hey के जवाब में बॉस ने लिखा- प्लीज Hey का प्रयोग ना करें. ये मुझे ऑफेंसिव लगता है. अगर तुम्हें मेरा नाम याद नहीं रहता तो मुझे सिर्फ Hi लिखकर भेज दें. इसके आगे बॉस ने नहीं कहा कि Hi और Hey के बीच क्या अंतर् है? साथ ही बॉस ने आगे मैसेज में लिखा कि कभी भी प्रोफेशनल दुनिया में Dude, Man नहीं लिखना चाहिए. इसकी जगह Hello लिखा जा सकता है. साथ ही सीनियर्स को कभी Chap या Chick भी नहीं लिखना चाहिए.

Tags: Ajab Gajab, Khabre jara hatke, OMG, Weird news