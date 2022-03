शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को प्रेमिका बनने का ऑफर देता है शख्स, ऑनलाइन दिखने को मानता है इशारा

दुनिया में लोगों की मानसिकता काफी संकीर्ण हो गई है. पहले के समय में पढ़ाई-लिखाई के अभाव में लोगों की सोच को जज किया जाता था. लेकिन आज के समय में भी जब लोग छोटी सोच दिखाते हैं तो ताज्जुब होता है. मलेशिया में कई महिलाओं ने साइबर सेल में एक शख्स के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई. इनका कहना था कि एक शख्स उन्हें बार-बार प्रेमिका बनने के लिए मैसेज (Married Woman Harassed Online) भेज रहा है. जब इनमें से एक महिला के पति ने शख्स से बातचीत की तो सभी हैरान रह गए.

ऑनलाइन साइट ट्विटर पर स्याजा नाम की एक महिला ने इस शख्स के साथ उसके पति की बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें देखा गया कि कैसे एक शख्स ने ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसे लव मैसेज भेजे और उसे प्रपोज किया. शख्स ने सबसे पहले महिला से पूछा कि क्या वो शादीशुदा है? क्यूंकि किसी भी एंगल से वो शादीशुदा नजर नहीं आती है.



पति ने पूछे कई सवाल

इस अनजान शख्स ने ने जब स्याजा से उसके शादीशुदा ना दिखने की बात कही, तो महिला के पति ने उससे कई सवाल किये. उसने पूछा कि आखिर वो कैसे कह सकता है कि स्याजा शादीशुदा नहीं है? इसके जवाब में अनजान शख्स ने जो लिखा वो वाकई हैरान करने वाला था. शख्स ने लिखा कि एक शादीशुदा महिला शादी के बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देती है. इसके अलावा वो बाहर नहीं जाती, दिनभर घर के अंदर रहती है. वरना मर्द कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो सच में शादीशुदा है या नहीं.

Kacau isteri orang lepas tu ada hati nak bagi lecture some malay men i tell you pic.twitter.com/DCF2QVkTPQ

— Raja Syaza (@syaazaazainal) March 20, 2022