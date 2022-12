टूट गया रिश्ता, तो पूर्व प्रेमी ने लड़की को भेजा पाई-पाई का हिसाब, केले और टोस्ट के भी पैसे जोड़े!

Man Demands Pay Back from Girlfriend after Break Up : जब लोग एक-दूसरे के साथ प्यार में होते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ देने में पीछे नहीं हटते लेकिन जब ये रिश्ता टूटता है हर कोई वो नहीं कर पाता, जो एक शख्स ने किया. इस आदमी की गर्लफ्रेंड (Man asks Girlfriend to pay Break Up Bill) ने जैसे ही उससे रिश्ता तोड़ा तो उसने बाकायदा ब्रेकअप लॉग (Break Up List of Dating Bills) बनाकर उस पर खर्च की गई पाई-पाई वापस मांग ली.

सुनने में ये मामला काफी मज़ेदार लग रहा है लेकिन लड़की को ये बहुत ही बुरा लगा. लड़की ने सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाया है कि उसके पूर्व प्रेमी ने किस तरह बाकायदा एक्सेल शीट बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च की गई एक-एक पाई का हिसाब मांगा है. लॉग लिस्ट में केले और एक टोस्ट तक का बिल जोड़ा गया है. वैसे मामला कुछ भी हो, लेकिन लड़के की याददाश्त और क्रिएटिविटी तो माननी ही पड़ेगी.

बिल में लिखा था एक-एक चीज़ का हिसाब

मैडी नाम की लड़की ने टिकटॉक पर अपने इस अजीबोगरीब एक्सपीरियंस को शेयर किया है. उसने वीडियो में बताया है कि उसके पूर्व प्रेमी ने उसे एक महीने के उन खर्चों की लिस्ट भेजी है, जो उसने लड़की के ऊपर किए थे. इसमें 247 रुपये के केले से लेकर एक पीस टोस्ट के भी पैसे जोड़े गए हैं. इस स्प्रेडशीट के साथ उसने एक सैड सॉन्ग भी भेजा है. इतना ही नहीं शीट पर कुछ खर्चों को हाइलाइट किया गया है, जाकि उसे याद आ सके कि पैसे कम खर्च किए गए. आखिर में सारी उधारी एक जगह लिखकर बताई गई है.

🔔 | Woman’s boyfriend had spreadsheet for everything he bought for her down to last penny More below: pic.twitter.com/cX0GjIeI2x — LADbible (@ladbible) December 8, 2022

लोगों ने दिए मिले-जुले रिएक्शन

मैडी के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अच्छा खासा रिएक्शन मिला है. एक यूज़र ने लिखा कि दो काम करने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो उन्हें खर्चे बांटने चाहिए लेकिन केले और टोस्ट का बिल थोड़ा अजीब था. एक अन्य यूज़र ने लिखा कि ये ऐसा है, जैसे कि आप किसी होटल में रहते हैं. इसके बाद लड़की ने इससे जुड़ा एक और वीडियो भी शेयर किया है, जिसे 24 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है.

