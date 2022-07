बीवी चर्च को डोनेट कर देती थी सारे पैसे, झल्लाए पति ने फूंक दिया पूजास्थल !

Man Sets Fire to Church : दुनिया अजीबोगरीब लोगों और उनकी सनकी हरकतों से भरी पड़ी है. कभी आपने सोचा है कि दान-पुण्य करना भी बर्बादी की वजह बन सकता है? रूस में ऐसा ही एक वाक्या हुआ. यहां सेंट पीटर्सबर्ग नाम के ज़िले में रहने वाले एक शख्स ने पार्गोलोवो में एक चर्च को इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी (Man Sets Fire to Church as Wife Dontes Money to it) वहां नियमित तौर पर पैसे डोनेट कर रही थी.

ये घटना 26 जून को घटित हुई. पार्गोलोवो नाम के गांव में बनी सेंट बेसिल चर्च में अचानक लगी आग से अफरा-तफरी मच गई. चर्च की लकड़ी की छत और और बिल्डिंग की दीवारें जलने लगीं. फायरफाइटर्स ने वहां पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है? आसपास के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि चर्च में आग कैसे और क्यों लगी.

पत्नी से झगड़ा हुआ तो चर्च फूंक दिया

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्च में लगी आग को देखकर इलाके के लोग काफी दुखी थे क्योंकि वे प्रार्थना के लिए इसी जगह पर जाया करते थे. उन्हें जैसे ही पता चला कि ये आग जान-बूझकर एक शख्स ने लगाई है, उनका दुख गुस्से में तब्दील हो गया. लोगों को लग रहा था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इसका संकेत ये है कि चर्च को और बड़ा और खूबसूरत बनाया जाए. इसी बीच पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद इस घटना के पीछे 36 साल के एक शख्स का हाथ पाया. इस आदमी ने अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद बदला लेने के लिए चर्च में आग लगा दी.

पत्नी देती थी चर्च को डोनेशन

4 बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी का बदला चर्च से इसलिए लिया क्योंकि वो वहां पर जाकर वालंटियर करती थी और घर के पैसे डोनेट करती थी. शख्स ने रविवार को लड़ाई के बाद अपनी कार के ट्रंक में गैसोलिन रखा और इसे चर्च की दीवार से जाकर भिड़ा दिया. इससे पहले उसने ये भी देख लिया था कि चर्च में कोई न हो. Komsomolskaya Pravda अखबार के मुताबिक आदमी 24 घंटे काम करने के बाद जो भी कमाता था, पत्नी चर्च को दान दे दिया करती थी. इसी वजह से उनका झगड़ा भी हुआ था. खुद उसने पुलिस के सामने ये बात कुबूली है.

