Spider-Man के फैन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 292 बार देख डाली एक ही फिल्म !

आपने लोगों को किसी एक एक्टर या सीरीज़ का फैन होते हुए देखा होगा. आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे, जो एक ही फिल्म को दसियों-बीसियों बार शौक से देख डालते हैं. कुछ ऐसा ही किया फ्लोरिडा (Florida News) के रहने वाले एक शख्स ने, जिसे सुपरमैन स्पाइडर मैन (Spider Man) से खासा लगाव था. उसने अपने पसंदीदा सुपरहीरो की फिल्म (Spider-Man: No Way Home) इतनी बार देखी कि अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Record) में दर्ज करा लिया.

कॉमिक बुक के तौर पर साल 1962 में पब्लिश हुई स्पाइडर मैन सीरीज़ के फैंस दुनिया में लाखों-करोड़ों की संख्या में हैं. इसे चाहने वालों में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं. हाल ही में जब दिसंबर, 2021 में स्पाइडर मैन की फिल्म ‘Spider-Man: No Way Home’ रिलीज़ हुई तो दुनिया भर के थियेटर्स में इसे देखने के लिए मारामारी मच गई. कुछ लोगों ने इसे कई-कई बार देखा, लेकिन फ्लोरिडा के रैमिरो एलानिस जितनी बार किसी ने भी नहीं देखा होगा.

293 बार देखी एक ही फिल्म

अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले रैमिरो एलानिस (Ramiro Alanis) नाम के स्पाइड मैन फैन ने 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार देखी. हालांकि उन्हें मार्वल फिल्म इतनी पसंद थी कि वे बार-बार इसे देखते हुए कब वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए, पता नहीं चला. उन्होंने कुल 292 दफा एक ही फिल्म थियेटर में जाकर देखी. उन्होंने 6 दिसंबर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के बीच उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया. खुद ट्विटर पर रैमिरो एलानिस (Ramiro Alanis) ने इस बात की जानकारी दी है कि इस दीवानगी के लिए उनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है.

292 Cinema Productions attended of the same Film – @SpiderManMovie

My swing got to it’s end…🙌🏻❤️🕷

Thank you all.@TomHolland1996 @SonyPictures @jnwtts @ComicBook @GabyMeza8 #SpiderMan #SpiderManNoWayHome @MarvelStudios #marvel @GWR #TigreVengador @Zendaya #MCU #GWR #movies pic.twitter.com/GdujHslShN

— El Tigre Vengador (@agalanis17) March 15, 2022