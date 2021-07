शक्स ने खाने के साथ किया ऐसा मजाक, लोगों ने देखते ही कहा- ऐसी डिश की वजह से ही आता है भूकंप

खाने के शौकीन लोग (Food lovers) खाने के साथ मजाक या छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. वहीं कई लोग जिन्हें खाना बनाने का शौक होता है वो तरह-तरह के कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स (Cooking Experiments) करते रहते हैं. अब ऐसे ही लोगों के बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर जुबानी जंग छिड़ गई है.दरअसल, काई डब्ल्यू के नाम से एक शख्स ने फेसबुक पर रेट माई प्लेट ग्रुप (Rate My Plate group on Facebook) में अपनी बनाई के डिश की एक तस्वीर साझा की है. जानकारी के लिए बता दें कि लगभग तीन मिलियन यूजर्स के इस फेसबुक ग्रुप में लोग अपने सबसे अजीब और सबसे अद्भुत व्यंजनों की तस्वीरें अपलोड करते हैं, जिन्हें इस ग्रुप के सदस्य आंकते हैं. आपको बता दें कि इस ग्रुप में काई ने सादे स्पेगेटी पास्ता (Plain spaghetti pasta) से भरे एक कटोरे में हॉट डॉग (Hot dog) के कटे हुए टुकड़ों को डाल कर उसकी एक फोटो ग्रुप में शेयर कर दी.आपको बता दें कि यह तस्वीर अपलोड होने के बाद ग्रुप दो गुटों में बंट गया. फोटो पोस्ट किए जाने के बाद से यूजर्स डिश के बारे में अपनी राय देने में जुट गए. एक व्यक्ति ने कहा, "निस्संदेह मैंने प्ले-दोह से बने खाने की यह सबसे बेहतरीन प्लेट देखी है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा "कम से कम इस पर थोड़ी केचअप डाल दो!" आपको बता दें कि कई लोग इस डिश को पसंद कर रहे थे तो वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, "हर बार जब इस तरह से पास्ता बनता है, तो इटली में भूकंप आता है जिसमें हज़ार लोगों की जान चली जाती है." एक और यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा "बियर ग्रिल्स (Bear Grylls) भी यह नहीं खाएंगे." जानकारी के लिए आपको बता दे कि बियर ग्रिल्स डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild on Discovery channel) के होस्ट हैं.