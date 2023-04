अधिकांश लोग डेटिंग ऐप्स पर आकर्षक प्रोफाइल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि ऐसा पार्टनर मिले जो उनमें रुच‍ि रखता हो.कई लोग इसमें अपनी उम्र या वर्क प्रोफाइल के अलावा अपनी पसंद-नापसंद आदि के बारे में भी लिखते हैं. मसलन, आप कौन है, अपने लिए कैसा जीवनसाथी चाहते हैं. लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक शख्‍स ने अपनी प्रोफाइल में स्‍कूल से कॉलेज तक की पूरी क्‍वाल‍िफ‍िकेशन शेयर कर दी. देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग पूछ रहे-भाई ये रेज्‍यूमे है या डेटिंग प्रोफाइल.

ट्विटर पर @indianchan_ एकाउंट से यह पोस्‍ट शेयर की गई है. इसमें उस शख्‍स ने लिखा, मुझे लांग टर्म पार्टनर की तलाश है. उसने 10वीं और 12वीं कितने अंकों से पास किया, इसका भी जिक्र किया है. इतना ही नहीं, अपना जेईई रैंक, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से लेकर अपनी एजुकेशनल हिस्‍ट्री के बारे में सबकुछ लिख डाला है. डेटिंग ऐप प्रोफाइल का यह स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गया. लोग बता रहे हैं कि भाई यह लिंक्डइन नहीं है. टिंडर पर किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए, इसके बारे में भी मजाक उड़ा रहे हैं. कई लोगों ने कहा- शायद इस शख्‍स को नौकरी की तलाश होगी और लगा होगा कि यह लिंक्‍डइन जैसा ही कुछ है,इसल‍िए डाल दिया होगा.

All that for Infosys. Bro is robbed. 💀💀 pic.twitter.com/qZhWsnx8J3

— Indian Chan (@indianchan_) April 13, 2023