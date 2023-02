हम सब फ‍िल्‍में देखते हैं पर कितनों के नाम हमें याद हैं. शायद कुछ के याद होंगे. पर अगर हम कहें कि एक शख्‍स को हर एक फ‍िल्‍म के बारे में जानकारी है. तो आप चौंक जाएंगे. पर यह सच है. एक शख्‍स ने हाल ही में ट्विटर पर अपने दादाजी की डायरी शेयर की. उसमें उन्‍होंने हर फ‍िल्‍म का रिकॉर्ड रखा है. कब कौन सी फ‍िल्‍म कहां देखी, हर चीज बकायदा करीने से लिखी हुई है. इसे देखकर आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी फ‍िल्‍म कम आई थी और कहां पर लगी हुई थी.

ट्विटर पर यूजर @iamakshi_06 ने डायरी शेयर करते हुए लिखा, बहुत समय पहले, मेरे दादाजी ने अपना खुद का लेटरबॉक्स बनाया था. इसमें वे उन फ‍िल्‍मों का रिकॉर्ड रखते थे जो उन्‍होंने देखी थीं. मैं इस बात से हैरान हूं कि उन्होंने हिचकॉक और जेम्स बॉन्ड की फिल्में सिनेमाघरों में देखीं. यह एक जुनून है. जाहिर है, अंबे वा (1966) कम सितंबर (1961) से प्रेरित थी और मेरे दादाजी ने दोनों फिल्में सिनेमाघरों में देखी थीं. बाद में उन्‍होंने बताया कि दादाजी ने 1958 से 1974 तक फिल्मों पर नजर रखी और अंत‍िम पेज तक 40 फ‍िल्‍में लिखी हुई थीं.

Long long ago, my grandfather has created his own version of Letterboxd to keep record of the movies he had watched. I’m awestruck by the fact that he’s watched Hitchcock and James Bond films in theatres. pic.twitter.com/uiVhk7RqOY

