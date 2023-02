आजकल कोई भी सेलिब्रेशन ड्रिंक के बिना पूरा नहीं होता. अध‍िकांश लोग इसका आनंद उठाते हैं. तमाम लोग इसका मजा लेने के लिए रेस्‍टोरेंट भी जाते हैं. पर वहां एल्‍कोहल की कीमत तो काफी ज्‍यादा होती है. दिल्‍ली जैसे शहरों में बड़ी संख्‍या में लोग हरियाणा तक चले जाते हैं ताकि उन्‍हें सस्‍ती शराब मिल पाए. कई बार लोग इसल‍िए ड्रिंक नहीं ले पाते क्‍योंकि वह काफी महंगी होती है. पर अगर आपको ब्रांडेड बोतल मात्र 100-100 रुपये में मिल जाए. आप कहेंगे हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले. पर रुकिए. यह आपके लिए नहीं है.

दरअसल, अनंत (@AnantNoFilter)नाम के एक ट्विटर यूजर ने नेवी ऑफिसर्स के मेस से मेन्यू की तस्वीर शेयर की है. इसमें व्हिस्की और बीयर के कई ब्रांड बेहद कम कीमतों पर मिल रहे हैं. अधिकांश ड्रिंक की कीमत 100 रुपये से कम है. मेन्‍यूकार्ड शेयर करते हुए उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, मेरा बैंगलोर वाला दिमाग इन कीमतों को समझ नहीं सकता. इतनी सस्‍ती शराब देखकर यूजर्स चौंक गए. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट भी किए.

My Bangalore brain cannot comprehend these prices pic.twitter.com/g9SrzWfcA4

— Anant (@AnantNoFilter) February 4, 2023