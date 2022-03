प्रेग्नेंसी किट को लोग समझ बैठे कोरोना किट, देखते ही भगवान से करने लगे जल्द नेगेटिव होने की दुआ

पहले के समय में पॉजिटिव शब्द के मायने अलग थे. अगर कोई ये कहता था कि रिजल्ट पॉजिटिव है तो लोग इसे खुशखबरी समझते थे. लेकिन जबसे कोरोना आया है पॉजिटिव शब्द के मायने बदल गए हैं. अब इसका मतलब लोग कोरोना संक्रमण (Corona Report) समझ लेते हैं. इसी चक्कर में एक शख्स को वो झेलना पड़ा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी. शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेग्नेंसी किट की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर लोगों के साथ जल्द बाप बनने की गुड न्यूज शेयर की. लेकिन जब लोग कमेंट में उसे सांत्वना देने लगे तो उसे डाल में कुछ काला महसूस हुआ.फिर समझ आया कि लोग इसे कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट (Confusing Pregnancy Kit) समझ बैठे थे.

कोविड से पहले पॉजिटिव शब्द लोग खुशखबरी से जोड़ते थे. इसके अलावा अगर कोई बीमारी है तब इस शब्द का इस्तेमाल होता था. लेकिन अब तो जब से कोरोना आया है तब से पॉजिटिव शब्द के मायने ही निगेटिव हो गए हैं. सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की खबर उसके पॉजिटिव प्रेग्नेंसी किट की तस्वीर से दी. इसे देखते ही लोगों ने शख्स को बधाइयों की जगह सांत्वना देना शुरू कर दिया. दरअसल, सभी शख्स की तस्वीर को कोरोना किट समझ बैठे और उसे पॉजिटिव मान बैठे.

लोगों ने जताया अफ़सोस

इस पोस्ट को करते ही मलेशियाई कपल को कई लोगों ने गेट वेल सुन के मैसेज भेज दिए. ट्विटर यूजर वन आरीफ ने अपनी पत्नी के पॉजिटिव प्रेग्नेंसी किट की तस्वीर शेयर की थी. इसमें दो लाइन नजर आ रहे थे यानी जांच पॉजिटिव थी. शख्स को लगा कि लोग उसे बधाइयां देंगे. लेकिन इसके उलट शख्स को सांत्वना मिलने लगी. लोगों ने जब उसे नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट करने की दुआएं देनी शुरू कर दी. पहले वो समझ नहीं पाया लेकिन फिर पता चला कि सभी ने इसे कोरोना की किट समझ ली थी.

wife woke me up on women’s day with a double line on her test kit. pic.twitter.com/2Cq4lB9tG9

— Wan Arief Imran (@wanariefimran) March 9, 2022