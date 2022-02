तूफान में कुछ दिन के लिए चली गई थी बिजली, विभाग ने हर्जाने के तौर पर भेज दिया खरबों का चेक!

सरकारी विभाग में कितनी लापरवाही होती है, इसके कई उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं. कुछ की वजह से लोगों का नुकसान हो जाता है तो कई बार लापरवाही विभाग को ही भारी पड़ जाती है. पिछले साल नवंबर में यॉर्कशायर (Yorkshire) में तूफ़ान की वजह से बिजली कुछ दिनों के लिए चली गई थी. अब वहां रहने वालों को विभाग की तरफ से हर्जाने का चेक (Compensation Cheque) मिला है. लेकिन इस चेक में जो अमाउंट भरा है, वो सबके होश उड़ा रहा है. एक शख्स ने इस चेक का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें देखा जा सकता है कि चेक में दो ट्रिलियन यूरो यानी करीब 2376 खरब रुपए अमाउंट भरा गया है.

यॉर्कशायर में रहने वाले गारेथ घुघेस ने इस चेक को ट्विटर पर अपलोड किया. अपलोड की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि इसे नॉर्दर्न पावरग्रिड ने इश्यू किया था. इसका अमाउंट सबको हैरान कर रहा है. दो ट्रिलियन यूरो अमाउंट का हर्जाना हैरान परेशान करने वाला है. मिस्टर गारेथ ने ट्वीट में लिखा कि नॉर्दन पॉवरग्रिड को इस चेक के लिए शुक्रिया. तूफान की वजह से कुछ दिनों के लिए बिजली चली गई थी. इस चेक को बैंक में डालने से पहले कन्फर्म करें कि क्या सच में हर्जाने का अमाउंट यही है?

इस ट्वीट के बाद नॉर्दर्न पावर ग्रिड ने मामले पर संज्ञान लिया. उन्होंने मिस्टर गारेथ को इस गलती पर ध्यान दिलवाने के लिए थैंक्स कहा. साथ ही लिखा कि ये गलती से हो गया. उन्होंने आगे की डिटेल भी मांगी ताकि गलती को सुधारा जा सके. मिस्टर गारेथ ने पावरग्रिड को जानकारी देते हुए बताया कि उसके करीब चार पड़ोसियों को भी इतने ही अमाउंट का चेक दिया गया है. तो इस मामले को ठीक से क्रॉस चेक किया जाए.

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1

— Gareth Hughes (@gh230277) February 12, 2022