ताज़ी हवा लेने के लिए आधी रात को 'भूत' ने खोली खिड़की, CCTV फुटेज देख खौफ में आया शख्स

कभी सोचा है कि आपके सो जाने के बाद घर में क्या-क्या हो सकता है? या फिर कभी लगा हो कि आप गहरी नींद में और कोई खिड़की (Window of House is Kept Opening at Night) खोल रहा है. एक शख्स को भी कुछ ऐसा ही लगता था, जिसका पता लगाने के लिए उसने घर में सीसीटीवी कैमरा (CCTV Footage) लगा दिया. उसे क्या पता था कि ये सीसीटीवी फुटेज उसकी रातों की नींद उड़ा देगा.



डिस्कवरी अनएक्सप्लेंड (Discovery's Unexplained) पर शख्स के घर की वो फुटेज दिखाई गई, जो आधी रात को कैमरे में कैद हुई थी. इस फुटेज में जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा था, वो बेहद हैरान करने वाला था. @travelchannel नाम के TikTok अकाउंट पर भी ये क्लिप शेयर की गई है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. देर रात के इस वीडियो क्लिप को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.



आधी रात को खुलती है खिड़कीइस शख्स ने अपने बेड के किनारे सीसीटीवी कैमरा फिक्स (Secret Camera) किया था. जब उसने वीडियो क्लिप देखा तो उसमें जो कुछ हुआ, वो दहशत में लाने के लिए काफी था. वो बताते हैं कि वे इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे ते कि उन्होंने वाकई अपने घर की खिड़की को खुद ब खुद खुलते देखा है. उनके घर की खिड़की का लैच खुद ही ऊपर उठता है और फिर खिड़की बाहर की तरफ खुलती है. दिलचस्प बात तो ये है कि खिड़की पूरी तरह से खोली जाती है और फिर बंद नहीं होती बल्कि ये खुली ही रहती है. जो भी इस फुटेज को देख रहा है, वो एक बार के लिए आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि खिड़की अगर हवा से खुलती तो उसका लैच किसने उठाया?



लाखों लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया



TikTok पर ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसे अब तक 7 लाख लोग देख चुके हैं. सभी इस घटना को अविश्वसनीय बताते हैं. कोई कह रहा है कि वे इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो कोई ये भी मज़ाक कर रहा है कि यहां रहने वाले भूत (Ghost in The House) को ताज़ी हवा पसंद है. कुछ लोग इस बात पर भी बहस कर रहे हैं कि ये फिल्मिंग की एक ट्रिक है, जिसमें लैच को किसी पतली तार से बांधकर स्टॉप मोशन में इसे शूट किया गया है. अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला ने घर के वर्चुअल टुअर के दौरान भूत दिखने का वीडियो भी शेयर किया था, हालांकि बाद में पता चला कि एडिटिंग की गलती से ऐसा हुआ था.