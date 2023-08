Viral Video: कुत्ते के साथ किया प्रैंक, चकरा गया डॉगी का दिमाग! माजरा समझने के लिए करने लगा भाग-दौड़े

इंसान और जानवर के संबंध बेहद खास होते हैं. दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और जब दोस्ती निभाने पर आते हैं दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं. जब दोनों के बीच मस्ती भी होती है, तो उसका भी दृश्य देखने लायक होता है. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स और उसके पालतू कुत्ते के बीच मस्ती होती नजर आ रही है. उनका ये वीडियो (Dog magic trick viral vide) बेहद मजेदार है और इसे देखकर आप लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स अपने पालतू कुत्ते (Man show dog magic trick video) का साथ प्रैंक कर रहा है. कुत्ते यूं तो समझदार जीव होते हैं. पर वो भोले भी बहुत होते हैं. उनके भोलेपन के वीडियोज लोगों को काफी आकर्षक लगते हैं. इस वजह से ये वीडियो भी वायरल हो रहा है.

That dog’s face was like, “What just happened?!” 🐶😂

pic.twitter.com/Z1XfyHf69M

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 20, 2023