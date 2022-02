शेर को सामने देख ‘बुत’ बन गया शख्स, जंगल के राजा के सामने हो गई हालत खराब

शेर जंगल का राजा होता है वहां हर जानवर उससे डरते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के बाहर वाले लोग उससे नहीं डरते. जानवर के साथ-साथ इंसान भी शेर से उतना ही डरते हैं जितना कोई दूसरा जीव. कई लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं बचती कि वो उसे सीधे देख सकें.

भले ही लोग शेर को देखने के लिए सफारी या जंगलों में जाना पसंद करते हैं मगर यकीन करिए उसे सामने देखकर सारी हवा टाइट हो जाती है. बोलती बंद हो जाती है. शेर के सामने आने के ठीक पहले तक जो एक्साइटमेंट लोगों की जुबान पर रहता है वो क्षण बर में काफूर हो जाता है. अफ्रीका के Sabi Sabi Reserve की तस्वीरे सामने आई हैं. जिसमें वो मस्त मगन मूड में टहलता दिखाई दे रहे हैं. शेर है ही ऐसा जानवर जिसे देखने के बाद हर कोई कह उठेगा ‘ऐसा होता है जंगल का राजा’.

शेर को देख बन गए ‘बुत’

अफ्रीका के Sabi Sabi Reserve में कुछ पर्यटक शेर देखने के इरादे से पहुंचे थे. सभी सफारी वाली गाड़ियों में बैठे थे. कुछ के हाथ में शानदार कैमरा था जिससे वो लोग बब्बर शेर की हरकतें कैद करना चाहते थे. या यूं कह लें कि जंगल के राजा को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करना चाहते थे. उसके इंतज़ार में लोग बेसब्र हो रहे थे. मगर जैसे ही एक छोर से शेर टहलते हुए सबकी गाड़ियों के बीच से सामने आया (Lion appeared from the middle of everyone’s vehicles while walking) सबकी हालत खराब हो गई. हर की पल भर में जीवित इंसान से पत्थर की मूर्ति बन गया. फिर क्या कैमरा, क्या फोटोग्राफी सारे शौक धरे के धरे रहे गए. शेर को इतने करीब मस्त चाल में बेफिक्र होकर टहलते देख हर कोई उसे सिर्फ आंखभर के देख लेना चाहता था.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने कैद की तस्वीर

इस वीडियो को प्रोफेशनल फोटोग्राफर रिचर्ड डीगोविया (Richard Degouveia) ने अपने कैमरे से शूट किया है. रिचर्ड ने अपने इंस्टाग्राम अकाऊंट पर इस वीडियो को शेयर किया. जहां इसे तकरीबन एक लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. रिचर्ड डीगोविया के इंस्टाग्राम अकाऊंट पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जहां वो वाइल्ड लाइफ (Wildlife) से जुड़ी तमाम फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

