कभी देखा है बॉडीबिल्डर कबूतर? घर के बाहर देखते ही उड़े लोगों के होश, वायरल हो गई तस्वीरें

पक्षी छोटे होते हैं. उन्हें देखकर मन खुश हो जाता है. लेकिन समय के साथ इंसानों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किये हैं. कई जानवरों को इंसानों ने क्रॉसब्रीड करवाया है. चाहे डॉग्स हो या कैट. कई तरह के क्रॉसब्रीड जानवरों को देखने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं होता. लेकिन कुछ क्रॉसब्रीड को देखने के बाद यकीन ही नहीं होता कि क्या असल में ऐसे जानवर भी एक्सिस्ट करते हैं. इसी का उदहारण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला.

बेहद अजीब से दिखने वाले इस कबूतर को देख लोग हैरान हो गए. इसे एक घर के गार्डन में स्पॉट किया गया. इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया. इसमें दिख रहा कबूतर काफी हट्टा-कट्टा नजर आ रहा था. इसे देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ. जैसे डॉग्स को क्रॉसब्रीड करवाया जाता है, उसी तरह इस कबूतर को भी पैदा करवाया गया. पहली नजर में तो ये नॉर्मल ही नजर आ रहा था लेकिन जब इसे गौर से देखा तो समझ आया कि ये आम कबूतर नहीं है.



ऐसा था लुक

जिस कबूतर को लोग नॉर्मल समझ रहे थे,उसकी टांगें थोड़ी लंबी थी. साथ ही उसके पैर सफ़ेद रंग के पंखों से ढंके हुए थे. जिस शख्स ने पहले उसे स्पॉट किया था, उसने तुरंत इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की. क्लोजअप रिकॉर्डिंग में पता चला कि ये हाईब्रीड कबूतर है. इसकी टांगें और इसकी बॉडी की बनावट ऐसी थी कि पहली नजर में ये किसी बॉडीबिल्डर जैसा नजर आ रहा था.

Like different types of domestic dogs, domesticated pigeons come in all shapes and sizes like this Pouter pigeon. pic.twitter.com/Gs7y3Ohcn1

— Macrodosing (@MacrodosingPod) May 6, 2023