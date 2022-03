समुद्री ड्रैगन को चूमते शख्स को देख अचरच में पड़े लोग, हाथ में पकड़ होठों से लगा किया 'Kiss'

जीव-जन्तुओं के साथ खिलवाड़ और दुलार की तस्वीरें अक्सर सामने आती है. जीवों से प्यार करने वाले उससे होने वाले खतरों से बेफिक्र रहना ही पसंद करते हैं. और बिना किसी डर जीवों की केयर और उन पर रिसर्च भी करते हैं. मगर कई बार ज्यादा बेफिक्री भारी भी पड़ सकती है. लिहाज़ा हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के जुलियानो बेयड (Juliano Bayd) स्वघोषित समुद्री जीवन एक्सपर्ट (Self-proclaimed marine life expert) हैं. जिन्होंने हाल ही में एक समुद्री तट पर अपने हाथों में एक ड्रैगन के आकार के जीव को लेकर उसे चूमने का वीडियो शेयर किया. जिसे देखकर लोग उन्हें सतर्क रहने की हिदायत देने लगे. कई लोगों ने उस छोटे से जीव को खतरनाक बताया तो कोई उसे बेहद सुंदर नीला जीव कहा. मगर जुलियानों को इससे फर्क नहीं पड़ता उनका कहना है कि वो Marine life expert हैं लिहाज़ा उन्हें हर जीव के खतरों के बारे में अच्छे से पता है.

सौ.सोशल मीडिया: नीले ड्रैगन को चूमते देख लोग सन्न रह गए. ऐसा न करने कि देने लगे सलाह

‘Kiss of death’ की नकल न करने का सलाह

जुलियानो बेयड का दावा है कि वो एक समुद्री जीवन विशेषज्ञ है और जानते हैं कि जहरीले डंक मारने पर भी समुद्री जीवों को कैसे संभालना है? ‘Tiktok पर शेयर किए गए एक वीडियो में वो चेतावनी भी देते हैं उनके इस मौत का चुंबन (Kiss of death) की कोई नकल न करे. वो पेशेवर हैं लिहाज़ा खतरों से निपटने में एक्सपर्ट हैं. एक ताज़ा वीडियो में वो समुद्र तट पर हाथों में पानी के साथ बेहद छोटा सा नीला ड्रैगन लिए खड़े होकर हैं. जिसे अगले ही पल वो करीब जाकर चूमने लगे (He started kissing a very small blue dragon with water in his hands). उन्हें ऐसा करते देख बहुत से यूज़र्स ने उन्हें लेकर चिंता जताई. तो वहीं कुछ ने हाथ में तैरते छोटे जीव को देख उसे नुकसान न पहुंचाने वाला जीव कहा.

‘ब्लू टाइड’ समूह का हिस्सा है ‘नीला ड्रैगन’

डेली स्टार में प्रकाशित खबर के अनुसार, बाद में बेयड ने उस जीव को तट से बेहद दूर समंदर के भीतर जाकर डाल दिया. ताकि वो सुरक्षित रह सके. अगर वो ज्यादा वक्त तक तट पर पड़ा रहता तो गर्मी और ड्रायनेस से उसकी जान को खतरा हो सकता था. कुछ लोगों ने उसके खतरनाक डंक के बचने के लिए छोटे से नीले ड्रैगन को हाथों से नीचे रखने की चेतावनी दी (Warns to hand-hold the little blue dragon to avoid its dangerous sting). वहीं बेयड ने बताया कि ब्लू ड्रेगन, या ग्लौकस एटलांटिकस एक समुद्री स्लग हैं जो ‘ब्लू टाइड’ समूह का हिस्सा हैं जिसमें ब्लूबॉटल जेलीफ़िश भी शामिल है.

