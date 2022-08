जेल जाने के लिए शख्स ने की जान-बूझकर चोरी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान !

Old Man Steals to Get Arrested : छोटी-मोटी चोरियां करने वाले लोगों की अक्सर यही कहानी होती है कि वो बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते और इस तरह के अपराध करने लगते हैं. हालांकि थाईलैंड में एक 60 साल के शख्स के चोरी करने के पीछे अलग ही वजह है. उसने जान-बूझकर चोरी की और खुद को गिरफ्तार कराया, ताकि वो जेल में जा सके. शख्स को जेल जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इसके पीछे की मजबूरी आपको हैरान कर देगी.

चारी की ये घटना कोनबरी प्रॉविंस में हुई थी. जब चोर को पकड़ा गया तो पता चला कि शख्स ने जान-बूझकर एक दुकान में चोरी की, ताकि उसे पुलिस पकड़कर ले जाए और जेल में उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती रहें. चोर की उम्र 60 साल है और उसने चोरी भी मामूली सी की थी. दिलचस्प बात ये है कि कोई उसे जेल नहीं भेजना चाहता था, लेकिन वो खुद जेल जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था.

जेल जाने के लिए ही की चोरी

थाईलैंड के दक्षिणी बैंकॉक में ये अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई. 29 जुलाई को कोनबरी प्रांत की एक फार्मेसी में Phichit नाम के एक बुजुर्ग ने चोरी की. उसने फार्मेसी से 3 साबुन चुराए थे, जिसकी कीमत बेहद कम थी. चूंकि इस जगह पर दुकान से चोरी की सख्त मनाही है और चोरी के बदले शख्स को सामान की 30 गुना कीमत चुकानी पड़ती है. अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे जेल भेजा जाता है. इस केस में भी ऐसा ही हुआ और बुजुर्ग को जेल न जाना पड़े इसलिए वहां मौजूद कुछ लोगों ने फाइन भरने की भी पेशकश की. वो बात अलग है कि शख्स ने खुद ही स्टाफ से कहा कि वो पुलिस को बुला दें.

आखिरकार बुलाई गई पुलिस

चूंकि खुद शख्स पुलिस को बुलाने की डिमांड कर रहा था, ऐसे में दुकान के स्टाफ ने पुलिस को बुलाया. पूछताछ के दौरान शख्स ने बताया कि वो जेल में रहना चाहता है क्योंकि वहां उसे बिना पैसे के 3 वक्त का खाना मिलेगा और वो लोगों से बातचीत कर सकेगा. बाहर रहते हुए न तो उसके पास कोई नौकरी है, न ही खाने-पीने की कोई व्यवस्था. थाईलैंड में इस वक्त महंगाई चरम पर है, ऐसे में लोगों के लिए सामान्य चीज़ें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है. वैसे थाईलैंड में कुछ साल पहले एक शख्स ने सिर्फ गिरफ्तार होने के लिए बैंक लूटने की भी कोशिश की थी.

