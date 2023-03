शख्स के सिर पर अटक गई इतनी गेंदें कि बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अनोखा कीर्तिमान बनाकर रचा इतिहास, देखिए वीडियो

वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा कोई बच्चों का खेल नहीं होता आप में सोचने और सुनने में जितना आसान लगता है असल में इसे कायम कर पाना बेहद मुश्किल मेहनत और त्याग मांगता है. जो लोग गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवातें हैं सालों साल इसके लिए कड़ी मेहनत और तपस्या करते हैं. समय का संयोजन, समझदारी, मेहनत और एक ही काम को करते रहने का निरंतर प्रयास ही दिला सकता है सफलता. हालांकि बहुत से ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं जो बेहद अजीब लगते हैं. लेकिन ऐसे कारनामे के लिए दिमाग की जरूरत होती है. ठीक इसी तर्ज परीक्षक ने शेविंग क्रीम टेनिस बॉल के कॉम्बिनेशन से विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है एक जिसमें एक शख्स ने ऐसा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे पहले सिर पर ढेर सारी शेविंग क्रीम लगाई और उसके बाद एक एक कर 12 गेंद सिर पर अटका ली ऐसा कर उसने नया कीर्तिमान बना डाला.

New record: Most table tennis balls bounced and caught in shaving foam on the head in 30 seconds (individual) – 12 by Oscar Lynagh

yes, this is a real record you can try at home pic.twitter.com/aJXJAu25fN

