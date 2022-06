दोस्त को छोड़ बारात लेकर चला गया दूल्हा, शख्स ने ठोंक दिया मानहानि का दावा !

Man Sues Groom for Leaving Him Behind : हमारे देश में शादी-ब्याह एक ऐसा अवसर होता है, जब बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठा होते हैं. लड़की की शादी में जहां बारात आने का इंतज़ार होता है, वहीं लड़के की शादी में बारात (Groom’s Fried Filed Defamation Case) की रवानगी भी शानदार तरीके से होती है. इस दौरान कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही इसकी रौनक होते हैं.

हरिद्वार में हो रही शादी में दूल्हा बिना अपने दोस्त के ही बारात लेकर चला गया तो दोस्त ने उस पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया. अब वे बदले में 50 लाख रुपये का मुआवज़ा मांग रहा है. ये कोई मज़ाक नहीं है अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हे के दोस्त ने बाकायदा मुकदमा करके ये रकम मांगी है. ये घटना खूब सुर्खियां बटोर रही है.

दोस्त के बना ही बारात निकल गई

हरिद्वार के रहने वाले रवि नाम के शख्स की शादी में उसके दोस्त चंद्रशेखर को आना था. तय समय के मुताबिक वो शाम के 5 बजे बारात उठने के वक्त वहां पहुंच गया. वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बारात पहले ही निकल चुकी है. इतना ही नहीं दूल्हे ने अपने दोस्तों को फोन करके ये भी कहा कि उन्हें आने में देर हो गई है. ऐसे में वो अपने-अपने घर वापस चले जाएं. इस घटना के बाद अपमानित महसूस कर रहे दोस्त घर तो चले गए लेकिन उनमें से एक ने दूल्हे पर मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया.

50 लाख का मुआवज़ा मांगा

चंद्रशेखर नाम के दूल्हे के दोस्त ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा कि घटना के बाद से वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुए और शादी में आए लोगों ने भी उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी. ऐसे में उसने दूल्हे से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की और 50 लाख रुपये का मुआवज़ा भी मांगा. इससे पहले एक और ऐसी ही घटना में दुल्हन ने सिर्फ इसलिए किसी दूसरे रिश्तेदार से शादी कर ली क्योंकि दूल्हा बारात लेकर देर से आया था.

