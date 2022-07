'सैलरी तय करने के लिए मां को ला सकता हूं?' ट्विटर पर छाया लड़के का मज़ेदार सवाल

Bringing Moms On Salary Negotiation : ये बात तो सच है कि बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माता-पिता उन्हें कभी भी बड़ा नहीं मानते. कुछ ऐसा ही बच्चों के साथ भी है, उनकी उम्र कितनी भी हो जाए वो किसी भी फैसले में माता-पिता की अनुभवी राय लिए बिना सुकून नहीं पाते. सोचिए, आपकी मां का यही अनुभव अगर नौकरी के वक्त ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के सामने पेश हो जाए तो क्या होगा ? है ना ये मज़ेदार (Funny Tweet) आइडिया.

नितीश यादव नाम के ट्विटर यूज़र ने अपने अकाउंट से एक मज़ेदार आइडिया (Funny Tweet Went Viral) डाला और लोगों ने इस आइडिया को खूब पसंद किया. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम मीम्स (Viral Memes) बन गए. लोगों को ये ज़बरदस्त लगा और उन्होंने मिनटों में ये कल्पना कर ली कि सैलरी नेगोशिएशन के लिए अगर मां बैठेंगी, तो वो एचआर को कैसी-कैसी दलीलें देंगी.

दिलचस्प था नितीश का ट्वीट

टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले नितीश यादव ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया – क्या मैं अपनी मां को सैलरी नेगोशिएशन कॉल पर ला सकता हूं? वो निश्चित तौर पर मुझसे बेहतर डील कर लेंगी.

Can I bring my mother on salary negotiation call?

She can definitely make better deal

— Nitesh yadav (@im_niteshy) July 4, 2022