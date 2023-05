पहले लिया तलाक, अब 5 बच्चों के बाप को है गर्लफ्रेंड की तलाश! मदद भी मांगी तो पुरानी बीवी से ...

Man Takes Help of Ex Wife to Find Partner: दुनिया में जितनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है, उतनी स्पीड से तो हम सोच भी नहीं पाते. पहले लोगों के लिए शादी खुशी का मौका होता था, जबकि तलाक किसी सदमे से कम नहीं. हालांकि वक्त बदला और लोग तलाक को सामान्य तौर पर लेने लगे. हालांकि अब भी आपको पूर्व पति-पत्नी के बीच दोस्ताना रिश्ता देखने को नहीं मिलता.

हम आज आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो अपने आपमें कमाल है. इनका नाम एंगस केनेडी है, जिनकी उम्र 58 साल की है. इन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी से तलाक लिया था. इसके बाद तो वे खुशी में पूरे शहर में अपनी गाड़ी पर जस्ट डिवोर्स्ड का टैग लगाकर घूमे थे. इतने के बाद वो एक बार फिर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए हैं, हालांकि इस बार मामला कुछ अलग ही है.

गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए मांगी पुरानी बीवी से मदद

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल के एंगस की पत्नी सोफी केनेडी पेशे से ब्यूटीशियन हैं, जबकि खुद एंगस चॉकलेट्स के एक्सपर्ट. उन्होंने पत्नी से तलाक लेने के बाद ज़िंदगी नए तरीके से शेयर की. वे जिम जाते हैं, डायट बदल दी और नए कपड़े भी खरीदे. हालांकि उन्हें इतने के बाद भी अपने लिए अच्छा पार्टनर नहीं मिला. ऐसे में उनकी पूर्व पत्नी सोफी ने उन्हें सलाह दी है कि वो बोटॉक्स के ज़रिये अपनी झुर्रियां फिक्स कर लें, तो बात बन जाएगी. खुद अपनी पूर्व पत्नी से एंगस ने ये ट्रीटमेंट कराया और रिजल्ट से काफी खुश हैं.

View this post on Instagram A post shared by Angus George Kennedy (@angusgkennedy)

5 बच्चों के बाप को चाहिए प्यार

एंगस और सोफी एक लंबे रिश्ते में रहे हैं और उनके 11 से 25 साल की उम्र के 5 बच्चे हैं. उन्होंने एक पूरा परिवार बसाया था, जिसे तलाक के बाद भी वे मिल-जुलकर ही पाल रहे हैं. हालांकि वे एक-दूसरे से पति-पत्नी का रिश्ता तोड़ना चाहते थे. अब सोफी तो एक नए रिश्ते में जा चुकी हैं, लेकिन एंगस को प्यार के लिए अब भी इंतज़ार करना पड़ रहा है.

