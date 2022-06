24 घंटे पांव में 'ब्रांडेड जूता' पहनकर रखता है शख्स ! नहीं खर्च करने पड़ते हैं पैसे भी ...

Shoe Tattoo Gone Viral : हर किसी के अपने शौक होते हैं. कोई अपने पैसे कपड़ों पर खर्च करता है, कोई गहनों पर तो कोई जूतों का शौक रखता है. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) में रहने वाले शख्स के भी पैसे उनके जूतों पर कुछ ज्यादा ही खर्च होते थे. जब उन्हें अपना ये खर्च फिजूल लगने लगा तो उन्होंने एक अलग ही किस्म का जुगाड़ (Man Tattooed Shoes On His Feet ) अपने लिए निकाल लिया.

कभी जूते बदल-बदलकर पहनने वाले शख्स के खर्च में अब काफी कमी आ गई है. मूलत: दक्षिण अफ्रीका के बेलविले के रहने वाले टैटू आर्टिस्ट डीन गंथर ने इसमें उनकी मदद की और शख्स के पैर में परमानेंट ब्रांडेड जूते का टैटू बना दिया. इस अनोखे जूते की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रही हैं.

बिल्कुल ओरिजनल लगता है टैटू

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक डीन ने शख्स से पैर पर जो टैटू बना है, वो देखने में किसी जूते का भ्रम पैदा करता है. भले ही वो नंगे पांव आपके पास आएगा, आपको दो बार देखना पड़ेगा कि शख्स ने पैर में जूते पहने हैं या नहीं. शख्स के दोनों पैरों में टैटू बनाने के लिए डीन को 2 घंटे लगे और फ्री हैंड ड्रॉइंग के ज़रिये ये पॉसिबल हुआ. टैटू के ज़रिये शख्स ने अपने पसंदीदा ब्रांड Nike का नाम भी लिखवा रखा है. शख्स का कहना था कि वो जूतों पर पैसे खर्च कर-करके परेशान हो चुका है, इसलिए वो अपने पसंदीदा जूते का टैटू बनवाना चाहता है. उसकी पत्नी को भी टैटू काफी पसंद आया.

टैटू से सिक्स पैक ऐब्स भी बन चुका है

टैटू आर्टिस्ट डीन (Dean Gunther) बताते हैं कि उन्होंने इससे पहले टैटू के ज़रिये एक शख्स के सिक्स पैक ऐब्स भी बनाए थे. टैटू कराने के बाद उसे देखकर ये भ्रम होता था कि उसने मसल्स बनाई हैं, हालांकि वो शख्स बॉडीबिल्डर नहीं था. अब स्निकर वाले टैटू को भी सोशल मीडिया पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं और उन्होंने इस पर मज़ेदार कमेंट्स भी किए हैं. कुछ लोगों ने शख्स को डेयरिंग बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि टैटू बहुत मज़ेदार लग रहा है.

