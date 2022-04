वीडियो गेम की हार से शख्स ने गुस्से में पटका रिमोट, बर्बाद हो गया एक लाख का टीवी!

गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं. ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने के साथ ही साथ गुस्सा कई तरह की बीमारियों को भी न्योता देता है. लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि गुस्से में इंसान अपनी हेल्थ के साथ साथ खुद का भारी नुकसान भी कर बैठता है. यानी कि अपनी चीजों को खुद ही बर्बाद कर देता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने वीडियो गेम हारने के बाद आना भयंकर नुकसान कर लिया.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर किये गए इस वीडियो में एक शख्स घर के लिविंग रूम में वीडियो गेम खेलता नजर आया. शख्स अपने PS4 पर फीफा मैच खेल रहा था. लेकिन वो मैच हार गया. इससे चिढ़े शख्स ने गुस्से में गेम का रिमोट नीचे जमीन पर पटक दिया. इसके बाद जो हुआ उसके बाद शख्स ने अपना माथा ठोंक लिया. रिमोट सीधे उछलकर उसके टीवी स्क्रीन पर लगा जिसके बाद स्क्रीन खराब हो गया. ये देखकर शख्स ने अपना माथ पटक लिया.

वायरल हुआ वीडियो

ट्विटर पर आलिया ज़ाफ़री के अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया. ये महिला करीब बीस साल की है. ये हादसा उसके पति के साथ हुआ था. वीडियो में देख सकते हैं कि मैच हारने के बाद उसके पति ने कैसे गुस्से में रिमोट को नीचे पटका. लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिमोट उछलकर टीवी की स्क्रीन पर जा लगेगा. ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते टीवी की स्क्रीन ब्लू हो गई. जब उसे अहसास हुआ कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है तो वो पीछे की तरफ लेट गया.

Kisah sedih ringkas semalam….. tiber takde TV for the next one month Tu la sape suruh emo sgt main Fifa hahahahahahahaha pic.twitter.com/fGKJHj4l3Q

— Alia Zaferi (@aliazafff) April 9, 2022