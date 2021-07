Solid Revenge: रातभर पड़ोसी पटाखे फोड़कर करते थे नींद हराम, शख्स ने यूं लिया शानदार बदला

आपके पड़ोसी (Annoying Neighbourhood) कैसे हैं, इस पर कई बार आपके मन की शांति निर्भर करती है. एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसके पड़ोसी रात भर उसे पटाखों की आवाज़ (Neighbours keep setting off fireworks all night) से सोने नहीं देते थे. फिर एक दिन उसने ऐसा दिलचस्प बदला (Solid Revenge) लिया कि सोशल मीडिया (Social Media)पर लोग उसके फैन हुए जा रहे हैं.आम तौर पर कहा जाता है कि अगर आप घर में म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हैं, तो रात 10 बजे के बाद इसकी आवाज़ धीमी (Man Took Solid Revenge from Neighbours) कर लें ताकि पड़ोसियों को परेशानी न हो. हालांकि एक शख्स के पड़ोसियों को ऐसी किसी भी बात पर यकीन नहीं था और वे रोज़ाना देर रात तक घर के बाहर पटाखे जलाते (Neighbours keep setting off fireworks all night) रहते थे. इसकी आवाज़ से ये शख्स परेशान तो काफी हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है.रोज़ाना पड़ोसियों की इस शैतानी से परेशान शख्स ने एक दिन उनसे ऐसा बदला लिया (Man Took Solid Revenge from Neighbours) उनका भी सोना मुहाल हो गया. इस शख्स के पड़ोसी जब रोज़ाना की तरह देर रात करीब 3 बजे पटाखों की आवाज़ बंद करके सोने चले गए, तभी करीब 2 घंटे बाद ही एक तेज़ अलार्म मोहल्ले में बजने लगा. सभी उस अलार्म को बंद करने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पब्लिक अलार्म सिस्टम है, जिसे उनके परेशान पड़ोसी ने खास उन्हीं के लिए सेट किया है. अलार्म करीब 6 बजे बंद हुआ, जब तक सबके उठने का वक्त हो चुका था.जब इस शख्स ने अपनी ये दिलचस्प कहानी TikTok पर शेयर की, तो लोग इस चालाक बदले के फैन हो गए. सबने ही इस शख्स के दिमाग की तारीफ की और कहा कि शैतान पड़ोसियों को उसने बिल्कुल ठीक सबक सिखाया. किसी ने कहा कि वो शख्स खुद अलार्म सेट करके किसी होटल में सोने चला गया होगा. तो किसी और ने कहा कि आप मेरे ही पड़ोस में तो नहीं रहते? एक यूज़र ने तो ये तक कह दिया कि इस शख्स के साथ चेकर्स खेलने वाले पड़ोसियों को नहीं पता था कि वो चेस प्लेयर है.