दोस्त को सॉरी बोलने के लिए 15 साल तक ढूंढता रहा शख्स, स्कूल में चुरा लेता था लंच !

दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं और उनकी सोच भी अलग-अलग है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी उम्र में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रा देर से होता है. कुछ ऐसा ही हुआ जो एर्विन (Comedian Joe Erwin) नाम के शख्स के साथ. जो ने अपने किसी क्लासमेट (man tracked down his classmate from 15 years) के साथ बचपन में बुरा (Bullying at School) व्यवहार किया था, जिसका पछतावा उन्हें बड़े होने पर हुआ.

जो एर्विन (Joe Erwin)को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने क्लासमेट से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुश्किल ये थी कि आखिर उसे ढूंढा कैसे जाए. उन्होंने टिकटॉक (TikTok Video) के ज़रिये अपने क्लासमेट से माफी मांगने का फैसला किया और पछतावे से भरा हुआ एक मैसेज पोस्ट किया. देखते ही देखते उनका मैसेज वायरल हो गया.

15 साल पहले चुराता था टिफिन

जो एर्विन एक कमेडियन हैं और टिकटॉक पर वो काफी लोकप्रिय भी हैं. उन्होंने हाल में ही अपने फॉलोअर्स से कहा कि उन्होंने बचपन में एक गलती की थी, जिसे लेकर वे आज भी बुरा महसूस करते हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में वे अपने एक क्लासमेट को तंग किया करते थे. मार्च में पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि वे पहली कक्षा में पढ़ते थे और अपने एक क्लासमेट का लंच रोज़ाना चुराकर उसीके सामने खाया करते थे. उन्होंने अपने क्लासमेट का नाम डायलन बताया है और कहा है कि वो उनके पास ही बैठता था और छोटा था. ऐसे में उन्हें लगता था कि उसे बड़े बच्चों की तरह भूख नहीं लगती है. उन्हें डायलन ने टोका भी था कि ये उसे अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो ऐसा करते रहे.

बड़े होकर मांग रहा है माफी

एर्विन ने 15 साल बाद अपनी करतूत के लिए दुनिया के सामने डायलन से माफी मांगी है. उन्होंने कहा – ‘डायलन अगर तुम ये देख रहे हो, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं और तुम्हें सबसे महंगा पिज्ज़ा खिलाना चाहता हूं. मुझे पता है कि ये सबकुछ ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं.’ इस क्लिप को अब तक 90 लाख बार देखा जा चुका है. एर्विन ने ये भी बताया है कि आखिरकार एक पुरानी इयरबुक से उन्होंने डायलन को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे वो याद नहीं. हां, उसने पिज्ज़ा खाने की इच्छा जताई है और वे जल्दी ही उससे मिलेंगे.

