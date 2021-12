13 घंटे सफर कर स्पाइडर मैन देखने सिनेमा हॉल पहुंचा शख्स, पहुंचते ही कैंसिल हुई टिकट

'Spider Man: no way home' ने BOX OFFICE पर सूर्यवंशी' को पछाड़ा, हुई बंपर कमाई

कोरोना के कारण जिन इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा उनमें से एक फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry In Corona) भी है. कोरोना के कारण भीड़-भाड़ करना मना हो गया. नतीजा, सिनेमा हॉल बंद हो गए. अब जाकर लॉकडाउन खुला है और फिर से सिनेमा घरों में रोनक लौट रही है. इस बीच हाल ही में रिलीज हुए स्पाइडर मैन: नो वे होम (Spider Man: No Way Home) को देखने के लिए थियेटर्स में भारी भीड़ जमा हो रही है. लेकिन इन सबके बीच एक सिनेमा प्रेमी के साथ जो हुआ, उसका दर्द सिर्फ एक सच्चा सिनेमा प्रेमी ही समझ सकता है.

सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया (Indonesia) के रहने वाले एक शख्स की स्टोरी खूब शेयर की जा रही है. ये शख्स स्पाइडर मैन मूवी का बड़ा फैन है. इस बार लॉकडाउन के बाद जब स्पाइडर मैन की नई सीरीज रिलीज हुई, तो टिकट्स धड़ाधड़ बिकने लगे. इस बीच शख्स ने अपनी टिकट्स के लिए बुकिंग शुरू कर दी. हॉउसफुल चल रहे सारे शो के बीच शख्स को पांच दिन बाद टिकट मिला वो भी अपने घर से 13 घंटे दूरी पर मौजूद एक थियेटर में. शख्स ने अपने दोस्तों के साथ कुल पांच टिकट बुक कर लिए.

स्पाइडरमैन: नो वे होम देखने के लिए शख्स अपने दोस्तों के साथ निकला. पूरे एक रात की जर्नी के बाद कुल 13 घंटे ट्रेवल काढ़े के बाद शख्स थियेटर पहुंचा. वहां काउंटर पर टिकट दिखाने के बाद उसे जो पता चला उसने उसके होश उड़ा दिए. दरअसल, प्री-सेल टिकट्स को स्क्रीनिंग से थोड़ी देर पहले ही कैंसिल कर दिया गया था. 15 दिसंबर की टिकट शख्स ने 10 दिसंबर को ही खरीद ली थी. बावजूद इसके उसे फिल्म देखने को नहीं मिली. हां, पैसे जरूर रिफंड हो गए.

शख्स अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखने के लिए मेदान गया था. वहां आगे इ शोज चेक करने पर पता चक कि अगले कुछ दिनों तक इस फिल्म की एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है. असह से मेदान तक जाने में 13 घंटे का समय लगता है. इस कारण शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मेदान में ही तब तक छुट्टी मनाने का फैसला किया, जब तक उन्हें इस फिल्म की टिकट ना मिल जाए. आपको बता दें कि असह में 2004 सुनामी के बाद से ही एक भी मूवी थियेटर नहीं एक्टिव हैं. वहां मूवी हॉल पर बैन लगा हुआ है.

