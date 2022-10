सांप के साथ स्टंट पड़ा भारी! जहरीले कोबरा को KISS रहा था शख्स, मुश्किल से बची जान; देखें वीडियो

Viral Video: कोबरा को देखते ही लोग सिहर उठते हैं. एक बार अगर इस ज़हीरीले सांप ने काट लिया, फिर को काम तमाम. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सांप के साथ खेलना पसंद करते हैं. हालांकि सांप के साथ स्टंटबाज़ी कई बार भारी पड़ जाती है. एक ऐसे ही वीडियो की हम बात करने जा रहे हैं, जो इन दिनों खासा वायरल हो रहा है. कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक शख्स ने कोबरा को रेस्क्यू करने के बाद उसे किस करने की कोशिश की. इसके बाद सांप ने उसके होंठ पर ही डस लिया.

30 सेकंड की इस क्लिप को देख कर आप डर जाएंगे. वीडियो के शुरुआत में एक आदमी सांप को चूमने की कोशिश करता है. जैसे ही वो किस लेने की कोशिश करता है सांप अचानक उसे काट लेता है. इसके बाद वहां हंगामा मच जाता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुछ लोग सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये सांप भाग जाता है.’

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka‘s #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 1, 2022