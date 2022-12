टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप देखते देखते शख्स ने करा ली सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की फोटो आई सामने

अजीबोगरीब घटनाएं और अजीबो गरीब लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है. ऐसा कई बार हो चुका होगा जब हमें कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिलता है जीस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है लेकिन वो घटना होते हैं दुनिया में. और कुछ लोग भी बेहद अजीबो गरीब होते हैं चीख वैसे ही जैसे फुटबॉल मैच के जुनूनी एक शख्स ने मैच देखते देखते अपनी पूरी सर्जरी करवा डाली. इस दौरान डॉक्टरों ने भी उसे मैच देखने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई.

फेमस बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें एक शख्स अपनी सर्जरी कराने के दौरान टीवी स्क्रीन पर फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखता रहा. बेहद अजीब ये फोटो पोलैंड के किल्स की है. लेकिन इर्द गिर्द मौजूद डॉक्टर्स को देखकर इस पर यकीन करना भी जरूरी है. फोटो पर आनंद महिन्द्रा ने पूछा, क्या यह शख्स अजीब हरकत के लिए ट्राफी का हकदार है?

ऑपरेशन थियेटर में फुटबॉल मैच देखते हुए शख्स ने कराई सर्जरी

हिंदुस्तान में क्रिकेट फैन्स के एक से एक नमूना आपने देखा होगा लेकिन क्या कभी फुटबॉल का ऐसा प्रेमी देखा है जो ऑपरेशन थिएटर में भी मैच मिस नहीं करना चाहता. एक ऐसा ही शख्स हैं पोलैंड का जिसने ऑपरेशन थिएटर में टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप का मैच चलवाया और अपने सर्जरी करवाने लगा. एक तरफ डॉक्टर्स की टीम उसकी सर्जरी करती रही और दूसरी तरफ वो नजरों से एक टक टीवी पर वर्ल्ड कप का मैच देखता रहा. जैसे उस मरीज का जुनून ही कहेंगे जो अपने स्वास्थ्य से बढ़कर फुटबॉल मैच को वरीयता देता नजर आया. हालांकि इस दौरान ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों की भी कम तारीफ नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने मरीज के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी इच्छा का भी सम्मान किया.

Hey @FIFAcom Don’t you think this gentleman deserves some kind of trophy…??? https://t.co/ub2wBzO5QL

— anand mahindra (@anandmahindra) December 8, 2022