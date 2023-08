Funny Video Viral: सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो धूम मचा रहा है. जिसमें एक शख्स के साथ ऐसी शरारती होती हुई दिखती है, जिसे देख कर आपकी हंसी छूट जाएगी. दरअसल, एक युवक उस शख्स की कार की डिग्गी को बार-बार खोल रहा है. ऐसा वह कार की चाबी के रिमोट बटन को दबा कर करता है. हालांकि, वह शख्स इस बात से अनजान है, और हर बार कार की डिग्गी को बंद करने की कई अफसल कोशिशें करता है.

बार-बार ऐसा होने से वह शख्स काफी परेशान हो जाता है. डिग्गी को बंद करने के चक्कर में उसके पसीने छूट जाते हैं. उसे समझ नहीं आता है कि आखिर डिग्गी कैसे खुल रही है और वह उसे कैसे बंद करें? जब उसे पता चलता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो वह उस युवक को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, जो उसके साथ मजाक कर रहा था.

यह वीडियो ट्वीटर पर @Fun_Viral_Vids यूजरनेम ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक उस वीडियो को 12 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. यह वीडियो काफी मजेदार है जिसे देख कर एक तरफ तो आपको उस शख्स के प्रति दया आएगी. वहीं दूसरी ओर आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे.

I feel sorry for him but I can’t stop laughing pic.twitter.com/sXqJ7AT33B

