जानवर पालने वाले लोग उन्‍हें बेइंतहा प्‍यार करते हैं. उन्‍हें बच्‍चों की तरह रखते हैं. उनके साथ खाना, पीना और सोना उनकी दिनचर्या का हिस्‍सा है. अगर उन्‍हें कुछ हो जाए तो पहाड़ सिर पर उठा लेते हैं. लेकिन एक शख्‍स अपने चार पातलू कुत्‍तों को कार शोरूम में गिरवी रख गया. उसके बदले एक महंगी और लग्‍जरी कार ले आया. सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो रही है. लोग यह देखकर अचंभे में हैं.

मामला अमेरिका के ओक्‍लाहोमा का है. और कई सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर उनकी तस्‍वीर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि इस शख्‍स के पास चार पिटबुल डॉग थे. ये भी अन्‍य लोगों की तरह इन्‍हें बेहद प्‍यार करते थे. फ‍िर अचानक एक दिन उन्‍हें कार लेने की सूझी. पैसे नहीं थे तो पति-पत्‍नी ने जाकर शोरूम माल‍िक से बात की. दोनों ने बताया कि उनके पास चार पिटबुल डॉग हैं. अगर वह चाहें तो डाउन पेमेंट की जगह उन्‍हें रख सकते हैं.

A man in Oklahoma traded 4 pitbull puppies for a Nissan Altima as a down payment‼️😭 pic.twitter.com/D8gexO6BB2

