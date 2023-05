सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी ट्रिक सामने आ जाती हैं, जो जीवन में काफी कारगर होती हैं. हंसी-मजाक में कही गई बातें, कई बार बहुत बड़ा बदलाव ले आती हैं. और आपकी बड़ी से बड़ी समस्‍या का हल निकाल देती हैं. ऐसा ही एक ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे जानकर आप भी हंस पड़ेंगे.

एक शख्‍स रिश्तेदारों के पैसे मांगने से काफी परेशान था. बार-बार लोग उसे फोन करते. मैसेज करते और अपनी जरूरत बताकर पैसे मांग लेते. वह इतना परेशान हो गया कि किसी को सीधे तौर पर मना नहीं कर सकता था. काफी सोच विचार के बाद उस शख्‍स ने एक ट्रिक भिड़ाई, जिसे जानकर लोग कहने लगे-बेहद स्‍मार्ट.

जान‍िए चाचा ने क्‍या लिखा

ट्विटर यूजर @callmemahrani ने यह ट्रिक शेयर की है. इसमें उन्होंने अपने चाचा द्वारा अपने रिश्तेदारों को उनसे पैसे मांगने से रोकने के लिए अपनाई गई चाल के बारे में बताया. उन्‍होंने लिखा, मेरे अंकल ने अभी-अभी फ़ैमिली ग्रुप में एक मैसेज भेजा और उन्‍होंने सबसे पैसों की मांग की. मुझे लगा कि उन्‍हें सही में पैसों की जरूरत होगी. मैनें उनसे तुरंत अपने खाते की डिटेल भेजने को कहा, ताकि मैं उन्‍हें पैसा दे सकूं, लेकिन तभी उन्‍होंने ऐसा जवाब दिया जिससे मैं हैरान रह गई. उन्‍होंने लिखा, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि कोई रिश्तेदार मुझसे पैसे न मांगे.

My uncle just sent a message in the family group asking for money. I privately messaged him asking for banking details so I can deposit required amount but he responded saying he doesn’t need money he just wanted to make sure that nobody in the family ask him for money. 😭

— dusky and ambivert. (@callmemahrani) May 24, 2023