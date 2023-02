फ्लाइट से यात्रा करते समय ज्‍यादातर लोग विंडो सीट पसंद करते हैं क्योंकि आसमान में बादल और शहर के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं. तमाम लोग इसके लिए एक्‍स्‍ट्रा पैसे भी देते हैं. हालांकि, कई बार अजीब स्थिति पैदा हो जाती है. लंदन जाने वाले एक शख्‍स के साथ ऐसा ही वाकया हुआ. उन्‍होंने ब्रिटिश एयरवेज के विमान में विंडो सीट बुक कराई थी. इसके लिए एक्‍स्‍ट्रा पैसे भी दिए. पर जो सीट उसे मिले उसे देखकर निराशा हाथ लगी. आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

ट्विटर पर अनिरुद्ध मित्तल (@dhumchikdish) नाम के एक शख्‍स ने आपबीती शेयर की. उन्‍होंने तस्‍वीर साझा करते हुए लिखा, राइट साइड विंडो सीट के लिए अतिरिक्त भुगतान किया क्योंकि जब आप लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उसकी सुंदरता देखकर मन खुश हो जाता है. पर जो सीट मिली उसमें विंडो ही नहीं थी. सीट की डिजाइन ही ऐसी थी कि आगे वाले और पीछे वाले को तो विंडो मिली पर उन्‍हें नहीं मिली. ब्रिटिश एयरवेज को टैग करते हुए उन्‍होंने पूछा, मेरी विंडो सीट कहां है.

I paid extra for a right side window seat because it’s supposed to be beautiful when you land into Heathrow.@British_Airways where’s my window yo? pic.twitter.com/2EBYlweAfW

