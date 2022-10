बीच सड़क पर पर्स लूटने की कोशिश कर रहा था झपटमार, कुत्ते ने ऐन मौके पर कर दिया खेल! देखे मज़ेदार वीडियो

Viral Video: शहर से लेकर गांव तक इन दिनों हर जगह झपटमार का आतंक है. चौक चौराहे कहीं भी ये गिरोह लोगों पर हमला कर देते हैं. आए दिन हमें ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती है. एक ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए ले कर आए हैं. लेकिन यहां थोड़ा ट्विस्ट है. यहां झपटमार पर्स छीनने की पूरी कोशिश करता है. लेकिन ऐन मौके पर एक कुत्ते ने झपटमार का सारा खेल बिगाड़ दिया.

34 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए. इसका एक-एक फ्रेम बेहद अहम है.सड़क पर सन्नाटा पसरा है. दोनों तरफ कारें खड़ी हैं. फ्रेम में दूर हमें एक कुत्ता भी दिख रहा है. वीडियो में एक लड़की के हाथ में कुछ सामान है और वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है. तभी पीछे से पीले रंग की जैकेट पहने एक लड़के की एंट्री होती है. वो तेज़ी से लड़की की तरफ बढ़ता है.

I continue to be amazed at how awesome dogs can be 🐶💙🐶💙 pic.twitter.com/O61aVOMdDq

