आपने मह‍िलाओं को पुरुषों के साथ खेलते देखा होगा. टेनिस हो, बैडमिंटन या फ‍िर कोई और गेम मह‍िलाओं के खेल में पुरुषों की तब एंट्री होती है जब वह डबल्‍स का टूर्नामेंट होता है. लेकिन अमेरिका में एक शख्‍स ने कानून के लूपहोल का फायदा उठाते हुए वुमेन चैंपियनशि‍प में एंट्री ले ली. इतना ही नहीं, टूर्नामेंट भी अपने नाम कर लिया. अब दुनियाभर में एक नई बहस छिड़ गई है कि इस शख्‍स को ऐसा करना चाह‍िए या नहीं.

फ्लोरिडा में मह‍िलाओं का पोकर टूर्नामेंट हो रहा था. इसमें 70 वर्षीय डेविड ह्यूजेस ने भी एंट्री ले ली. उन्‍होंने दावा किया कि देश के कानून में कहीं नहीं लिखा कि मह‍िलाएं पुरुषों के साथ नहीं खेल सकतीं. भेदभाव विरोधी कानून के अनुसार उन्‍हें इसमें शामिल होने की अनुमत‍ि दी जानी चाह‍िए. इसके बाद डेविड को 82 अन्‍य मह‍िलाओं के साथ टूर्नामेंट में एंट्री दी गई. इसकी भारी कीमत चुकाई. क्‍योंकि रूल के मुताबिक,- अगर कोई मह‍िला उन्‍हें प्रवेश से रोकती तो उसे फीस में 90 फीसदी की छूट मिलती. लेकिन ह्यूजेस ने दूसरे स्थान पर रहने वाली दयाना सीबाटन को हराकर 5555 डॉलर में वह जगह हास‍िल कर लिया. बाद में वह टूर्नामेंट जीतने में सफल रहे.

Playing the @WPT ladies event today, and Dave here is the only man. (Filmed w/permission!)

While we appreciate the dead money, I really wish men would get what these events stand for.

So I put a $300 bounty on his head and Tamra & Noah Piderit matched it.

Let’s get him. pic.twitter.com/dXVZVlriAP

— Ebony Kenney | Poker & Purposeful Pleasure (@Ebony_Kenney) April 29, 2023