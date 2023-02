गजब! दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाला आदमी, उसी से बनाता है पेंटिंग, देखकर दंग रह जाएंगे आप

‘आपकी जीभ बड़ी लंबी है…’ आमतौर पर उन लोगों के लिए यह लाइन प्रयोग किया जाता है जो कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं. जिनका मन खाना देखते ही ललचने लगता है. पर सोचिए अगर आपकी जीभ सच में लंबी हो जाए. इतनी लंबी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए तो क्‍या होगा. वैसे तो आम इंसान की जीभ 7.9 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर के बीच होती है यानी 3.1 इंच से लेकर 3.3 इंच तक. लेकिन अमेरिका के निक स्टोएबरल के पास दुनिया की सबसे लंबी जीभ (पुरुष) है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वह इसी से पेंटिंग बनाते हैं.

कैलिफोर्निया के निक स्टोएबरल के पास 10.1 सेंटीमीटर यानी 3.97 इंच लंबी जुबान है. इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है. हालांकि, वुमेन कैटेग‍िरी में यह रिकॉर्ड Gerkary Bracho Blequett के नाम है. उनकी जीभ 11.4 सेंटीमीटर लंबी है. लंबी जुबान होने से निक को कई फायदे मिलते हैं. वे इसी से पेंटिंग करते हैं. निक कहते हैं कि चेहरे पर लगी कैचअप को हटाने में उनकी जीभ बहुत काम आती है. निक के भाई चाड की भी जुबान काफी लंबी है.

Can you paint with your tongue? The man with the world’s longest tongue will be here right off the break! 👅

Tune in on ITV1 and STV, or stream it on ITVX now 👉https://t.co/hgMhCGTS4L pic.twitter.com/Y0A2qibyEV

— This Morning (@thismorning) February 20, 2023