किसी को अचानक पैसा मिल जाए तो वह क्‍या करेगा? आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है. हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करने पर खर्च करेगा. लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक शख्‍स ने लॉटरी में 82 लाख जीते, मगर उसका सपना अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्‍क‍ि अपने गांव के बच्‍चों के स्‍कूल बनवाना है.

मामला अमेरिका का है. अफ्रीकी देश माली के मूल निवासी सोलेमन सना ने हाल ही में 100,000 डॉलर यानी तकरीबन 82,81,000 रुपये लॉटरी में जीते. जब उसने पूछा गया कि इन पैसों का वे क्‍या करेंगे तो सना ने एक पल भी सोचे बगैर कहा-सारे पैसे अपने गांव में लगाऊंगा. वहां बच्‍चों के लिए अच्‍छे स्‍कूल नहीं हैं. सारे पैसे उनके लिए स्‍कूल बनवाने में खर्च करूंगा.

For Souleymane Sana, a #NewBern resident and native of #Mali, a $100,000 Millionaire Maker scratch-off win will give him the chance to help schoolchildren from his hometown! Check out the video of Sana telling his story. #NCLottery https://t.co/KY4lKvBLkH pic.twitter.com/0nTprUxuK9

— NC Education Lottery (@nclottery) May 19, 2023