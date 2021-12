फ्लाइट में मास्क की जगह शख्स ने पहना प्रेमिका का लाल अंडरवियर, घूरने लगी एयरहोस्टेस

दुनिया में कोरोना (Corona Virus) ने तबाही मचा दी है. इस वायरस की वजह से लोगो की जिंदगी में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इन बदलावों सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाना तक शामिल है. बीते दिनों अचानक कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है. इस बीच फ्लोरिडा (Florida) से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया. कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने की वजह से एक शख्स को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया.

मियामी, फ्लोरिडा में रहने वाले एडम जेने को यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट से वाशिंगटन डीसी जाना था. लेकिन इस शख्स ने फ्लाइट में ऐसी हरकत कर डाली कि उसे प्लेन के तक ऑफ करने से पहले उतार दिया गया. Insider खबर के मुताबिक़, 38 साल के शख्स ने फ्लाइट में मास्क की जगह अपनी प्रेमिका के लाल अंडरवियर को चेहरे पर पहन लिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, शख्स ने लाल रंग के अंडरवियर को अपने मुंह पर मास्क की तरह बांध लिया था. इसके बाद वो आराम से अपनी सीट पर आकर बैठ गया. हालांकि, एयरहोस्टेस और केबिन क्रू को ये हजम नहीं हुआ. थोड़ी देर बाद क्र मेंबर्स ने आकर उसे मास्क चेंज करने को कहा. उसे बताया गया कि अंडरवियर को मास्क की तरह पहनना नियम का उल्लंघन है. लेकिन शख्स बहस करने लगा. इसी दौरान किसी ने इस मामले का वीडियो बनाकर उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

— Channing Frampton (@Channing_TV) December 16, 2021