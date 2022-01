70 साल तक एक ही जगह नौकरी करता रहा शख्स, नहीं ली एक भी दिन छुट्टी !

किसी कंपनी के लिए वफादार कर्मचारी मिलना सबसे बड़ी संपत्ति होती है. ब्रिटेन (Britain News) की एक जूता बनाने वाली कंपनी को एक ऐसा ही कर्मचारी आज से 70 साल पहले (Man works for same company for 70 years) मिला था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कंपनी की सर्विस में बिता दी और कभी भी बीमारी तक की वजह से छुट्टी नहीं ली.

क्लार्क्स शूज़ फैक्ट्री में (Clarks shoes factory) ब्रायन कॉर्ले (Brian Chorley) ने साल 1953 में नौकरी ज्वाइन की थी. उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी. काम करने के लिहाज से वे काफी छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी में इतना मन लगाया कि वे 83 साल की उम्र में भी वे उसी जगह काम कर रहे हैं.

15 साल की उम्र से कर रहे हैं नौकरी

ब्रायन ने सोमरसेट में C&J Clark Factory में अपनी नौकरी गर्मियों की छुट्टी में शुरू की थी. तब वे स्कूल में पढ़ते थे और कुछ पैसे कमाना चाहते थे. Mirror से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वे ये नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि वे गरीब थे. वे अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाना चाहते थे. जब उन्हें अपनी 45 घंटे की नौकरी के बदले छोटी सी रकम एक लिफाफे में मिली तो उन्होंने इसमें से आधा अपनी मां को दे दिया.

कंपनी बदली लेकिन कर्मचारी नहीं

उनकी ओरिजनल कंपनी साल 1980 में बंद हो गई. उस वक्त ब्रायन की उम्र 50 से ऊपर थी और जब कंपनी ने अपना शॉपिंग आउटलेट शुरू किया तो उन्होंने साल 1993 से उसमें फिर से काम करना शुरू कर दिया. वे बताते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को अच्छी सेवा देने के लिए सब कुछ किया और वे अपने काम से काफी खुश हैं. इस उम्र में भी ब्रायन रिटायर होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनका कहना है कि वे 93 साल तक काम करना चाहते हैं. वे अपना आदर्श डेविड अटेनबॉरो को मानते हैं, जिन्होंने 95 साल की उम्र तक काम किया.

